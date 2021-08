Su Xbox arriva la modalità notturna: a cosa serve e come funziona Un aggiornamento destinato a una ristretta cerchia di utenti mostra in anteprima una novità in arrivo sulle console di casa Microsoft: una modalità dedicata a chi ama giocare durante la notte, che protegge gli occhi dall’affaticamento in modo simile a quanto avviene a tarda ora sugli smartphone e computer più recenti.

Lasciarsi andare a una sessione di videogiochi casalinga in orario notturno non è il massimo per conciliare il sonno: rispondere con il controller agli stimoli che appaiono sullo schermo mantiene il cervello in attività rendendo più difficile addormentarsi nelle ore immediatamente successive. Per tentare di attenuare il problema Microsoft sta lanciando una nuova modalità di utilizzo delle sue ultime console Xbox, denominata per il momento Night Mode, o Modalità Notturna: già disponibile in anteprima per una cerchia di utenti decisamente ristretta, permetterà di usare le console di casa Microsoft senza affaticare gli occhi, esattamente come possono essere impostati gli smartphone, i tablet e i computer più recenti in tarda ora.

Come funziona la modalità notturna di Xbox

La notizia è arrivata direttamente da Microsoft, e descrive in effetti quanto già visto su sistemi operativi come Windows, macOS, Android e iOS: la Modalità Notturna di Xbox modificherà il segnale video in uscita dalle console della gamma per renderlo meno intenso e faticoso da elaborare per gli occhi dei giocatori. In particolare le modifiche attuate saranno tre: gli utenti potranno diminuire la luminosità dello schermo, ma soprattutto applicare un filtro che blocchi le tonalità di luce vicine al colore blu, che secondo numerosi studi sono associate a un maggiore affaticamento della vista; l'ultima misura prevista dalla nuova modalità è legata invece alle luci dei LED di console e controller, che similmente a quanto avverrà con lo schermo potranno essere ridotte di intensità per non risultare troppo fastidiose nel buio della stanza.

Le funzionalità in fase di test

Per il momento le novità elencate sono state messe a disposizione della ristretta cerchia di utenti iscritta al canale Alpha Skip Ahead della console – il programma di aggiornamenti in anteprima destinato al sistema operativo della console di scorsa generazione Xbox One. Una volta che le funzionalità saranno state testate, l'intento degli sviluppatori è quello di inserirle in un aggiornamento destinato al grande pubblico.