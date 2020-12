Erano quasi le 17 in punto di oggi, giovedì 17 dicembre, quando numerosi cittadini nella zona del milanese hanno avvertito un boato che si è poi rivelato essere una scossa di terremoto. In quei secondi i sismografi hanno registrato un'attività di magnitudo compresa tra 3.8 e 4.4 con epicentro nella provincia del capoluogo lombardo ma percepita anche nei territori limitrofi; insieme alla popolazione e alla strumentazione specializzata però la scossa è stata avvertita anche da Google, che ha segnalato l'avvenimento sul suo motore di ricerca dopo averlo captato utilizzando gli smartphone Android come sismografi.