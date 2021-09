TikTok ha superato YouTube: gli utenti passano più tempo a guardare video verticali Lo riporta uno studio pubblicato dall’azienda di monitoraggio delle applicazioni App Annie, che sottolinea come TikTok abbia ormai monopolizzato il panorama dei social network online. A YouTube resta però il primo posto come tempo totale passato sulla piattaforma (non per singolo utente).

A cura di Marco Paretti

Gli utenti inglesi e americani passano più tempo su TikTok rispetto a YouTube, confermando l'ormai inarrestabile predominio dei video verticali che ora è arrivato a insidiare persino la piattaforma video per eccellenza. Lo riporta uno studio pubblicato dall'azienda di monitoraggio delle applicazioni App Annie, che sottolinea come TikTok abbia ormai monopolizzato il panorama dei social network online. A YouTube resta però il primo posto come tempo totale passato sulla piattaforma (non per singolo utente): un predominio dovuto però al numero di utenti maggiore rispetto a quelli di TikTok.

Secondo le ultime stime YouTube avrebbe circa due miliardi di utenti mensili, mentre TikTok aveva circa 700 milioni di utenti nella seconda metà del 2020. Se quindi da un lato il tempo totale passato a guardare video su YouTube è maggiore, se si guarda al tempo speso dai singoli utenti si scopre che è proprio TikTok ad aver raggiunto il primo posto. "L'audience massiccia di YouTube è composta da un grande numero di persone che sono anche semplici utenti del web, semplicemente raggiunge chiunque su internet" ha commentato Jamie MacEwan di Enders Analysis. "Ma nel Regno Unito e negli USA TikTok ha superato YouTube e sta mettendo in difficoltà Facebook, è un grande successo".

Nel rapporto di App Annie si legge che nel Regno Unito TikTok ha superato YouTube nel giugno 2020, mentre negli Stati Uniti il testa a testa è proseguito per tutti gli ultimi mesi fino ad aprile 2021, quando la piattaforma cinese è emersa come vincitrice. Il rapporto suggerisce anche che le applicazioni che offrono funzionalità di live streaming (come TikTok e Twitch) stanno aumentando la quantità di denaro donato ai creator. Questo tipo di applicazioni, si legge, rappresentano tre quarti dei soldi spesi nelle 25 app social più scaricate del 2021.