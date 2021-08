TikTok ha un’altra rivale: nell’app di Reddit arrivano i video a scorrimento verticale Dopo Instagram, YouTube e Snapchat, un’altra app già rodata si sta lanciando sui video verticali di breve durata che hanno reso TikTok il colosso della condivisione video che è oggi. Il sito di social news ha inaugurato una sezione a scorrimento verticale che propone clip a ciclo continuo, da commentare proprio come su TikTok.

L'app di condivisione video TikTok è diventata famosa in tutto il mondo per le centinaia di milioni di clip brevi che propone ai suoi utenti in uno sterminato flusso di contenuti da scorrere in verticale sullo schermo dello smartphone. Da quando la formula è diventata sinonimo di successo non sono mancate le app che hanno tentato di replicarla — da Instagram a YouTube, passando per Snapchat. L'ultima piattaforma che ha deciso di lanciarsi in questo esperimento è Reddit: il portale di social news nato ormai 16 anni fa e sopravvissuto all'avvento di Facebook, Twitter e WhatsApp ha deciso di inaugurare una modalità di fruizione dei video basata proprio sul formato e sullo scorrimento verticale, che ricorda da vicino quanto proposto su TikTok.

La funzionalità non è ancora stata presentata in modo ufficiale — tanto che non ha ancora un nome vero e proprio — ma ha iniziato ad apparire all'interno delle versioni per iOS dell'app ufficiale sotto forma di pulsante visualizzato accanto alla barra di ricerca dei contenuti. Il tasto la un aspetto simile a quello dell'icona di YouTube, e premerlo fa apparire a tutto schermo la prima clip tra quelle che verranno proposte dagli algoritmi dell'app. L'interfaccia di navigazione è molto simile a quella proposta da TikTok, ma provvista di pulsanti ed elementi tipici di Reddit: insieme al tasto per apprezzare un contenuto ce n'è anche uno per penalizzarlo, mentre in basso è presente una barra di avanzamento per saltare da un punto a un altro del video in riproduzione.

Il punto infatti è che i video proposti da Reddit non sono stati realizzati nel formato breve tipico di TikTok, ma sono normali clip che la piattaforma ha pescato dalla sua banca dati. Può trattarsi di video in orizzontale tagliati per adattarsi allo schermo verticale del telefono oppure di contenuti attraverso i quali gli utenti potrebbero voler navigare con calma e strumenti adeguati. Non è perfettamente chiaro neppure quali criteri TikTok utilizzi per proporre a un determinato utente un video anziché un altro: la maggior parte delle clip arrivano dalle sottosezioni del portale alle quali gli utenti sono iscritti, ma nel feed non mancano neppure clip provenienti da altre sezioni. La novità è in fase di rilascio e arriverà su tutte le versioni dell'app, ma non è ancora chiaro quando sia previsto il debutto ufficiale presso il grande pubblico.