Le richieste del Garante per la Privacy italiano imposte a TikTok sul controllo degli accessi alla piattaforma da parte dei minori di 13 anni saranno soddisfatte con un sistema basato sull'intelligenza artificiale. È quello che è emerso dall'ultimo aggiornamento sulla vicenda che vede contrapposte la piattaforma di condivisione video social e l'autorità che vigila sulla riservatezza dei dati personali nel nostro Paese. Gli sviluppatori dell'app hanno affermato in queste ore di voler contribuire a mettere in piedi un sistema di verifica degli accessi che — per come è strutturato al momento — è stato evidentemente giudicato inadeguato.

I controlli di TikTok

Tutto è nato dalla vicenda della piccola Antonella Sicomero, morta a 10 anni per quello che inizialmente si credeva erroneamente fosse un gioco appreso sul social. Gli inquirenti hanno scandagliato il cellulare della piccola senza trovare traccia di quanto inizialmente sospettato e riportato dagli organi di informazione, ma i riflettori ormai puntati sull'app hanno ugualmente portato il Garante della Privacy a porre agli sviluppatori domande specifiche sui sistemi di blocco impiegati dalla piattaforma per tenere lontani gli utenti minori di 13 anni. TikTok in effetti impiega un sistema di controllo dell'età che però si basa solamente sulla buona fede: mentire di fronte alla richiesta della data di nascita garantisce immediatamente l'accesso al portale e a tutti i suoi contenuti — a seconda dell'età dichiarata.

Nuova verifica per gli utenti

È su questo che si basa al discrepanza tra la visione dei gestori di TikTok e quella del Garante Privacy, che nei giorni scorsi aveva chiesto di implementare all'ingresso della piattaforma un sistema di blocco più sicuro. Per far fronte alle richieste più pressanti delle autorità nostrane, a partire dal 9 febbraio TikTok chiederà nuovamente l'età a tutti gli iscritti, escludendo dall'accesso coloro che si dichiareranno minori di 13 anni. Il sistema di verifica automatizzato e basato su intelligenza artificiale potrebbe però essere implementato più in là nel corso del tempo.