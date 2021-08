TikTok vuole introdurre le storie che scompaiono dopo 24 ore Le storie stanno arrivando su TikTok. Dopo Snapchat e Instagram, TikTok Stories permetterà di creare post che scompaiono dopo 24 ore. La nuova funzione è attualmente in fase di test e non ancora disponibile per tutta l’utenza globale.

A cura di Clara Salzano

Proprio mentre Twitter mette fine alla funzione Fleet, simile alle Storie di Instagram e Snapchat, TikTok conferma che il test pilota delle storie all'interno della sua app è in corso. Si tratta dell'ultimo aggiornamento della app di contenuti video che permetterebbe di realizzare post che scompaiono dopo 24 ore.

Le storie stanno arrivando su TikTok, forse. La nuova funzione TikTok Stories è attualmente in fase di test e a darne notizia è stato il consulente di social media Matt Navarra con un tweet: "TikTok sta testando una funzionalità di storie in stile Snapchat" a cui si aggiunge la comunicazione ufficiale di TikTok: "Pensiamo sempre a nuovi modi per portare valore alla nostra community e arricchire l'esperienza di TikTok. Attualmente stiamo sperimentando modi per offrire ai creatori formati aggiuntivi per dare vita alle loro idee creative per la comunità di TikTok.". TikTok Stories rappresenta una nuova opzione disponibile per pochi utenti che non va a sostituire gli strumenti di narrazione già esistenti come video, Duetti, Stitch e LIVE. Non si conosce quanto durerà la fase di test della nuova funzione né quando è previsto il lancio esteso ma, sempre tramite Twitter apprendiamo che alcuni utenti hanno già avuto accesso alla nuova funzione con l'obiettivo di ottenere informazioni e feedback dagli utenti di TikTok.

TikTok Stories, dagli screenshot e dai video condivisi, sembra essere un'opzione familiare agli utenti di Storie su altre piattaforme, come Snapchat e Instagram: per far funzionare il nuovo aggiornamento gli utenti devono toccare un pulsante della fotocamera dalla nuova barra di navigazione sul lato sinistro dello schermo per creare la loro storia; si possono aggiungere testi o adesivi, inserire suoni e persino utilizzare effetti sui contenuti. Come altre piattaforme social, gli utenti possono registrare video o caricare foto, che è una novità per TikTok che fino ad ora ha fatto affidamento solo sui video. Gli altri utenti possono inoltre commentare pubblicamente i contenuti del creator. Dunque la grande differenza rispetto alle storie delle altre app è che i commenti sono pubblici. Si può inoltre vedere quante persone hanno visualizzato una determinata Storia e se stai seguendo o meno gli utenti che hanno interagito. Come tutte le storie, anche quelli di TikTok scompaiono in 24 ore. Una nuova barra laterale permetterà di visualizzare le storie di altri tiktoker, basterà toccare l'avatar del creator per guardare i suoi contenuti.