Tiktoker posa davanti alla bara del padre morto: le polemiche dei fan L’album fotografico, pubblicato su Instagram dalla influencer, è legato a una didascalia di commiato al genitore defunto che però non è servita a contenere i commenti e l’indignazione dei follower, i quali hanno iniziato a criticare il gesto e abbandonare in massa i profili social della ragazza.

A cura di Lorenzo Longhitano

L'ultimo set fotografico pubblicato online dalla tiktoker Jayne Rivera non è stato particolarmente apprezzato dai fan, che anzi hanno iniziato a commentarlo con toni aspri e insulti: la ragazza, seguita da centinaia di migliaia di persone sui suoi canali social, ha infatti pubblicato un album nel quale si mette in posa in modo ammiccante davanti alla bara del padre appena scomparso. L'intervento, pubblicato su Instagram, è legato a una didascalia di commiato al genitore defunto che però non è servita a contenere i commenti e l'indignazione dei follower, i quali hanno iniziato ad abbandonare in massa il profilo della ragazza.

A raccontare la vicenda sono state testate come il NYPost, prima però che Rivera intervenisse sul suo profilo Instagram bloccandolo. La ragazza è una influencer statunitense di livello medio-basso: non è una vera e propria celebrità, ma nei suoi mesi di attività su TikTok e Instagram è riuscita comunque a fare incetta di fan con contenuti inerenti a moda e viaggi e fino a prima dell'incidente aveva accumulato poco meno di mezzo milione di seguaci sulle due piattaforme. Le foto pubblicate negli scorsi giorni hanno però scosso una parte di questa comunità: nelle immagini la ragazza onora la scomparsa del padre posando davanti alla bara aperta, mentre il commento apposto all'album pubblicato su Instagram recita "Vola via farfalla, hai vissuto una vita splendida. Riposa in pace Papi, sei stato il mio migliore amico".

La pubblicazione delle foto è stata vista però come un gesto irrispettoso nei confronti del defunto, e bersagliata dai commenti dei follower che hanno chiesto alla influencer di cancellarle. Alcuni utenti non si sono limitati ai commenti e hanno proceduto a tagliare ogni legame con la loro beniamina, smettendo di seguirla su entrambi i social. La ragazza non è rimasta però sorda alle critiche: dopo aver disattivato i commenti sul suo profilo TikTok, che rimane aperto, ha chiuso temporaneamente la sua pagina su Instagram dove l'incidente si è consumato.