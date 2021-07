Tra i tifosi dell’Italia a Euro 2020 spunta un cartello con Khaby Lame L’ultima apparizione del tiktoker di Chivasso risale alla finale di Euro 2020 che si è disputata nella serata di domenica 11 luglio tra Italia e Inghilterra e ha visto uscire vittoriosa la nostra Nazionale. Qui Khaby è apparso, suo malgrado, stampato sopra un poster di una tifosa azzurra: ecco il significato del cartello.

A cura di Lorenzo Longhitano

Da tiktoker di provincia a influencer globale, il percorso di Khaby Lame su TikTok ha fatto girare la testa a milioni di persone; la fama del ventunenne di Chivasso sta però iniziando a superare i confini dei social, come del resto è normale per un fenomeno della sua portata. L'ultima apparizione del ragazzo risale proprio alla finale di Euro 2020 che si è disputata nella serata di domenica 11 luglio tra Italia e Inghilterra: qui Khaby è apparso, suo malgrado, stampato sopra un poster di una tifosa azzurra: il cartello è abbastanza comprensibile anche da chiunque non abbia mai visto un video del ragazzo, ma i fan vi vedranno un riferimento immediato alle sua gag online.

Khaby Lame a Italia-Inghilterra

Il cartello è apparso durante la finale Italia-Inghilterra di Euro 2020, sollevato a mezz'aria da una sostenitrice e molto semplice nella sua realizzazione. Si compone di due parti: nella prima, il ragazzo ha un'espressione passiva e perplessa su quel che ha di fronte; nella seconda sembra mostrare qualcosa al suo interlocutore. Il riferimento è alle clip che Khaby pubblica periodicamente su TikTok e su Instagram, e che nei mesi gli sono valse decine di milioni di follower da tutto il mondo: nelle sue opere il ragazzo osserva incredulo altri video nei quali i protagonisti si complicano la vita svolgendo in modo intricato operazioni estremamente semplici; nella seconda parte delle sue clip, Khaby mostra invece "come si fa" con un gesto che ormai è diventato iconico tra chi lo segue e che è il medesimo che appare nel cartellone.

Non stupisce a questo punto che all'espressone perplessa di Khaby corrisponda lo stemma della nazionale Inglese corredato da una stella – l'unico titolo mondiale vinto dalla nazionale nel 1966; la via giusta – decreta il Khaby dipinto sul cartello della tifosa Azzurra – è quella della formazione italiana, che ha conquistato il titolo per ben 4 volte e che di lì a poco avrebbe vinto il suo secondo europeo dopo quello del 1968.