Tra le password più usate del 2021 in Italia ci sono due squadre di calcio: ecco quali Dalle sequenze di numeri ai nomi propri, passando per le squadre di calcio e i nomignoli. In Italia milioni di password possono essere violate in meno di un secondo.

A cura di Lorenzo Longhitano

Neanche nel 2021 abbiamo imparato a utilizzare password sicure. L'abitudine di scegliere con cura questi elementi fondamentali per la sicurezza online non è mai stata particolarmente radicata, ma anche dopo decenni dall'avvento di Internet la situazione da questo punto di vista è ancora grama. A rivelarlo sono i dati di NordPass, servizio di gestione password che ha realizzato una classifica delle password più utilizzate al mondo, arrivando a risultati scoraggianti: per proteggere posta elettronica, social network e home banking, centinaia di migliaia di italiani utilizzano password di semplicità imbarazzante come sequenze di numeri o il nome della propria squadra di calcio del cuore.

Le password più usate in Italia

Oltre alle classiche sequenze ascendenti di numeri e all'immortale qwerty, in Italia spiccano i nomi di due squadre di calcio, a testimonianza della passione sportiva che arde nel nostro Paese: si tratta di Juventus e Napoli, che nei database analizzati sono state riscontrate rispettivamente 223.375 e 167.987 volte. Tra le altre parole chiave riconducibili in particolare al nostro territorio ci sono altri nomi propri, Andrea e Francesco, seguiti da Giuseppe, Alessandro e Antonio. Tra i nomi femminili guida la classifica Francesca, seguita da Valentina, Stella e Martina. Menzioni specialo per Ciaociao, Amoremio e per un amarissimo Cambiami.

Password abusate

Nelle classifiche mondiali spiccano le password che non hanno un particolare legame con una lingua specifica. La più usata al mondo nel 2021, senza troppe sorprese, è stata 123456 – comparsa 103 milioni di volte nei dati analizzati. Il problema di queste parole chiave è innanzitutto che indovinarle attraverso generatori automatici è estremamente facile, e richiede generalmente meno di un secondo. Trattandosi inoltre di parole chiave così frequentemente utilizzate, sono anche le prime che hacker e truffatori utilizzano quando tentano di violare il profilo online di una potenziale vittima. Il segreto per una buona password è sceglierla lunga, prediligendo se necessario anche combinazioni di parole – anche prive di senso ma facili da ricordare; il secondo accorgimento da adottare per rimanere al sicuro nell'utilizzo dei servizi online è di attivare l'autenticazione a due fattori per tutti i siti e le app che prevedono questa protezione aggiuntiva.