Tra le prossime emoji in arrivo c’è anche l’uomo in gravidanza

A cura di Lorenzo Longhitano

Le nuove emoji in arrivo (Foto: Emojipedia)

Sono anni ormai che la lista di emoji utilizzate all'interno di smartphone, social network e app di messaggistica si espande regolarmente e il 2022 non farà eccezione: il processo che porterà l'anno prossimo all'ufficializzazione delle nuove faccine in arrivo ha fatto segnare la sua prima tappa in questi giorni con l'approvazione dei nuovi elementi candidati a far parte dello standard Emoji versione 14.0. Tra le novità più rilevanti ci sono nuove espressioni e un accento ancora più marcato sull'inclusività, che potrebbe portare all'approvazione dell'emoji dell'uomo in gravidanza.

Come nascono le nuove emoji

Anche le emoji dell'anno prossimo sono il frutto di un processo che dura circa un anno. Le aziende che fanno parte del consorzio Unicode possono presentare le faccine che secondo loro dovrebbero far parte del nuovo standard; le candidate vengono votate fino a comporre una lista pubblicata nei mesi estivi e finalizzata poi verso la fine dell'anno. A partire dalla lista finale i produttori di smartphone e di software possono mettere i loro designer ufficialmente al lavoro sulle nuove emoji, sapendo che dall'anno successivo tutti i dispositivi potranno inviarsele tra loro.

Faccine sempre più inclusive

Sono anni ormai che le nuove emoji approvate tentano di rappresentare il mondo reale con il massimo grado possibile di inclusività: dagli orientamenti sessuali alle disabilità, gli sviluppatori software e le aziende per le quali lavorano stanno facendo finalmente uno sforzo per rappresentare nel mondo digitale comunità ancora marginalizzate. Se è vero che il linguaggio è espressione del pensiero e che le emoji sono una forma di linguaggio, alcune delle nuove faccine in approvazione dovrebbero aiutare a conversare online le comunità sottorappresentate. L'uomo in gravidanza e la persona in gravidanza vanno proprio in questa direzione, così come la stretta di mano che presto potrà comporsi da elementi dalla tonalità della pelle di due intensità diverse.

Le altre emoji

Tra le altre novità non mancano nuove espressioni facciali: c'è l'emoji che si scioglie e c'è quella con le lacrime di gioia, insieme a una faccina che fa il saluto militare e una che si tappa gli occhi sbirciando tra le dita. Un principe fa finalmente da contraltare alla già presente principessa, mentre tra gli altri oggetti figurano il nido di uccellini, la stampella, la batteria a terra, la palla da discoteca, la carta di identità, la radiografia, l'orco, il corallo e per i messaggiatori più focosi una bocca che si morde le labbra.