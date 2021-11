Travis Scott è stato cancellato da Fortnite dopo la tragedia al suo concerto Uno dei balli presenti in Fortnite e legato al rapper Travis Scott è stato eliminato dagli sviluppatori in seguito alla tragedia di Astroworld, il festival dove hanno perso la vita 8 persone. L’emote riproduceva la canzone “Out West” del cantante americano.

A cura di Marco Paretti

L'emote "Out West" che riproduceva l'omonimo brano di Travis Scott è stata rimossa dal negozio digitale di Fortnite in seguito alla tragedia avvenuta al suo concerto in Texas. Attualmente gli sviluppatori hanno rimosso completamente la sezione "Daily" del negozio virtuale nella quale era contenuta l'emote, cioè il ballo dedicato al rapper che consentiva di riprodurre brevemente il suo brano facendo ballare il proprio personaggio. Nelle ultime ore la sezione è scomparsa senza spiegazioni da parte di Epic Games, che non ha rilasciato dichiarazioni sulla decisione.

"Sappiamo che la sezione ‘Daily' del negozio è stata disabilitata" ha scritto l'account di supporto su Twitter. "È intenzionale e ritornerà con il prossimo aggiornamento del negozio". La scelta è stata probabilmente presa per oscurare l'emote di Scott, che proprio in questi giorni era stata messa in vendita per supportare l'avvio di Astroworld, il festival dove sono morte 8 persone a causa del caos incontrollato che si è generato durante il concerto del rapper.

D'altronde quella di Scott è una figura che con Fortnite ha numerosi punti di contatto: oltre all'emote, lo scorso anno Travis Scott ha realizzato un concerto virtuale proprio all'interno di Fortnite, con diversi oggetti a tema realizzati e venduti per supportare l'evento. Si è trattato di uno dei concerti virtuali più di successo del gioco, al quale hanno poi fatto seguito diversi altri eventi come quello di Ariana Grande. Attualmente l'unico oggetto legato al rapper eliminato da Fortnite sembra essere l'emote dedicata alla sua canzone Out West, mentre non è chiaro se Epic Games sceglierà di disabilitare anche tutti gli altri elementi legati a Scott né se li farà tornare all'interno del negozio digitale in futuro. Nel gioco è anche presente una skin del rapper che i giocatori possono utilizzare per il loro personaggio: anche questo elemento è ancora disponibile.