Con l'anno che sta per concludersi anche TikTok ha voluto fornire una panoramica delle tendenze che maggiormente hanno scandito la vita degli utenti della piattaforma di condivisione. Tra filtri, video virali, hashtag, challenge, meme e molto altro, i fenomeni seguiti dagli spettatori e ai quali si sono accodati gli utenti più prolifici del sito in effetti sono numerosi, ma alcuni sono risultati più di impatto rispetto ad altri. Ecco dunque a cosa si sono appassionate le decine di milioni di utenti dell'app più in voga tra giovani e giovanissimi.

Bored in the House

In pochi tra gli utenti dell'app saranno sfuggiti a questo audio tremendamente orecchiabile, realizzato dall'utente Curtis Roach che probabilmente non si aspettava diventasse un fenomeno di massa da ben 4,8 miliardi di visualizzazioni totali.

Il ballo di famiglia

Una sfida di danza diversa da tutte le altre. Si balla sulle note del successo Blinding Lights dei The Weeknd, ma i protagonisti dei video sono di tutte le generazioni: da amici a membri della propria famiglia.

Il time warp scan

Più che una tendenza, un filtro che è diventato estremamente popolare tra creator e utenti comuni. L'effetto interno all'app è stato utilizzato per deformare volti e creare clip psichedeliche di ogni genere.

Gli oggetti smarriti

Un trend nato per tutti gli oggetti perduti è diventato uno dei più significativi del 2020. L'hashtagh #Iamlost accompagna clip di oggetti smarriti con il sottofondo della straziante traccia"In This Shirt" dei The Irrepressables; ad oggi ha totalizzato più di 4,1 miliardi di visualizzazioni.

Lezioni di vita

Consigli a profusione e vere e proprie lezioni di vita popolano i tiktok che appartengono all'hashtag #YouHaveTo: da come non essere truffati suoi social a come affrontare una delusione d'amore.

La challenge Don't Leave Me

I protagonisti si lanciano in giochi di parole, a volte da battute a denti stretti, e poi fuggono inseguiti dall'autore del video: è la formula semplice ma accattivante di questo trend che su TikTok, sotto l'hashtag #DontLeaveMe si è conquistato ben 6,1 miliardi di visualizzazioni.

Sentimenti in gioco

Con l'hashtag #HurtMyFeelings gli utenti hanno raccontato traumi passati o difficoltà del presente che li hanno resi o li stanno rendendo a prova di proiettile – o Bulletproof come il titolo della canzone dei La Roux che accompagna queste clip.

L'arredamento casalingo di #RandomThings

In questi video gli autori mostrano l'arredamento di casa propria partendo da elementi casuali e spiegando come ogni elemento abbia un suo senso all'interno del loro spazio vitale. Nato da un video esplicativo in un appartamento giapponese, l'hashtag #RandomThings ora ha collezionato quasi 6 miliardi e mezzo di visualizzazioni

In longboard con i Fleetwood Mac

Il video di Nathan Apodaca che beve succo di frutta mentre va al lavoro sul suo longboard è diventato un emblema di come ogni contenuto sulla piattaforma possa diventare virale se dotato del giusto mix di ingredienti. La sola clip è stata visualizzata 72 milioni di volte, con i ringraziamenti del produttore del succo di frutta mostrato nel video.