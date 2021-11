Un infermiere è stato licenziato per un tiktok: “Ero ironico, pronto a chiedere scusa di persona” Alcuni spettatori hanno ritenuto la clip offensiva nei confronti dei pazienti. La notizia è giunta ai responsabili della struttura che hanno allontanato l’operatore.

A cura di Lorenzo Longhitano

Nel mondo online delle piattaforme di condivisione l'obbiettivo di molti è ottenere quanta più visibilità possibile da parte di amici e sconosciuti, a volte finendo per ottenere reazioni diverse da quelle sperate. TikTok in questo senso è solo l'ultimo esempio, e con i suoi algoritmi ha reso virali contenuti pensati per un pubblico di dimensioni più contenute, fino a far pentire gli autori della pubblicazione. L'ultimo esempio è avvenuto in Italia, e riguarda un infermiere di 27 anni licenziato dall'ospizio nel quale lavorava a causa di una clip pubblicata proprio sulla piattaforma di condivisione.

Il video della discordia

Fino a pochi giorni fa l'uomo lavorava in una struttura sanitaria in provincia di Roma, dalla quale ha pubblicato un video che ha provocato l'indignazione di parecchi spettatori. Nella clip l'operatore sanitario si mostrava con i conati di vomito mentre una didascalia da lui scritta recitava "Quando vai a controllare il paziente dopo due clisteri". Il video è stato ritenuto offensivo dalla prima manciata di utenti, perché visto come una mancanza di rispetto nei confronti di pazienti in consizioni di sofferenza. La reazione intensa provocata dal contenuto ha innescato gli algoritmi di TikTok che hanno diffuso il video in modo ancora maggiore. Il video ha poi varcato le soglie di TikTok finendo su altri social: nella platea estesa del web non è infine mancato chi ha ritenuto che il comportamento dell'infermiere fosse da censurare, risalendo alla direzione della struttura e sporgendo una lamentela nei confronti dell'operatore sanitario.

Il licenziamento

L'infermiere è stato allontanato dalla struttura, e a darne notizia è stato un utente su Twitter che ha pubblicato la comunicazione data proprio dai dirigenti in risposta alla lamentela sporta: nel messaggio viene specificato che il lavoratore è stato "sottoposto a provvedimento di immediato licenziamento", e viene precisato che l'infermiere "non faceva parte dell'organico stabile della struttura". La vicenda ha però continuato a dividere i commentatori tra chi ha ritenuto legittimo il provvedimento giustificando l'intero processo che ha portato al licenziamento dell'infermiere e chi ha tentato di spiegarne il comportamento derubricandolo a un video ironico.

Le scuse dell'infermiere

Nel dibattito è infine intervenuto anche il diretto interessato che, raggiunto dal portale Webboh, ha spiegato il gesto chiedendo scusa alle persone toccate. L'uomo ha innanzitutto sottolineato di aver voluto solo essere ironico. "Voglio chiedere scusa con chi si è sentito offeso, non era mia intenzione", ha dichiarato al sito. "Sono pronto a chiedere scusa anche di persona. Il mio scopo non era questo". L'assistente sanitario ha poi raccontato anche di aver avuto una lunga esperienza di degenza che l'ha motivato nella scelta della sua carriera: "In passato sono stato tre anni in ospedale, e la mia scelta di fare questo mestiere era nata per ricambiare all’amore che era stato dato a me. Non mi permetterei mai di offendere la figura né degli infermieri, né dei pazienti".