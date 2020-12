L'arrivo dei vaccini contro Covid-19 è un'ottima notizia nella lotta alla pandemia che dura ormai da mesi, ed è comprensibile che in molti stiano festeggiandola nonostante non rappresenti in sé la sconfitta immediata del coronavirus. Tra chi in questi giorni ha omaggiato il lavoro dei ricercatori c'è però anche chi ha deciso di farlo in modo particolarmente creativo: si tratta di Samy Kramer, un giovane pilota d'aereo tedesco che nei giorni immediatamente precedenti al V-Day del 27 dicembre è decollato con il suo velivolo per tracciare nel cielo la sagoma di una enorme siringa come quelle che verranno utilizzate per inoculare i vaccini nella popolazione.

La notizia l'ha raccontata inizialmente l'Afp: il pilota amatoriale di 20 anni ha preso il volo sul lander tedesco del Baden-Wuerttemberg, nel sud-est del Paese, disegnando con la rotta del suo aereo una sagoma che desse alle persone "qualcosa a cui pensare in occasione della giornata dell'arrivo del vaccino". Kramer ha volato per un'ora e 40 minuti e coperto una distanza totale di circa 280 chilometri disegnando la sua opera, che però non è stata mai visibile da terra. Chi ha assistito al volo in diretta può aver solo visto un aereo nel cielo muoversi senza particolari punti di riferimento, e in alcuni casi cambiare rotta compiendo delle virate di circa 90 gradi.

Il disegno infatti si è palesato solamente agli strumenti digitali preposti a tenere traccia le rotte degli aerei in volo. Come è richiesto a tutti gli aeromobili in volo, il di Kramer ha comunicato costantemente la sua posizione GPS a database privati e pubblici come FlightRadar24, che l'ha poi utilizzata per ricostruire l'andamento dell'aereo e visualizzare l'immagine. Per riprodurre tutte le fasi del percorso su una mappa digitale è possibile visitare proprio il sito di FlightRadar24 a questo indirizzo, ma quella del pilota tedesco non è certo la prima operazione artistica che utilizza le rotte aeree come strumento: solo in quest'anno se ne sono materializzate diverse — molte delle quali a tema pandemia.