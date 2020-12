Tra le tendenze che si sono diffuse a macchia d'olio su TikTok molte possono essere considerate vacue o perfino pericolose, ma all'interno della piattaforma di condivisione non manca neppure chi cerca di dare il buon esempio al prossimo con atti di gentilezza che a volte assumono i connotati di vere e proprie imprese benefiche. È il caso di Isaiah Garza, un tiktoker statunitense di 32 anni che si sta dedicando ad aiutare chi sta peggio di lui, e che grazie all'aiuto dei suoi follower è appena riuscito a regalare una casa a una senzatetto in tempo per Natale.

La storia è finita sotto i riflettori dopo essere stata coperta dalle testate locali e — sui social — dall'attore John Krasinski. che l'ha raccontata ai suoi 4 milioni e mezzo di follower su Instagram; sulla piattaforma di condivisione cinese però il video la vicenda aveva già attirato l'attenzione di decine di milioni di persone. Garza del resto compie da tempo buone azioni nei confronti degli abitanti meno abbienti della sua zona, ovvero Los Angeles, e per questo si è guadagnato un piccolo esercito di follower che sono pronti a contribuire alla causa con delle donazioni.

È quello che è successo con Robin Clayton, una donna senza fissa dimora che da tempo illumina i video di Garza con il suo atteggiamento solare e le reazioni appassionate ai regali che lui di quando in quando riesce a portarle. A fine novembre il tiktoker ha chiesto ai suoi follower di dargli una mano per fare a Robin un regalo inaspettato: una casa nella quale poter abitare dopo 10 anni di vita di strada. Il giovane ha messo in piedi una campagna sulla piattaforma di crowdfuding GoFundMe alla quale tutti i suoi seguaci hanno potuto contribuire, e in meno di 2 settimane è riuscito a raccogliere l'occorrente per una piccola casa nella quale ora Robin può vivere.