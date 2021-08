Una compagnia aerea ha reso gratuito l’accesso a TikTok durante il volo Solo su American Airlines l’accesso a TikTok è gratuito. La compagnia aerea statunitense ha alzato l’asticella del comfort a bordo offrendo alcuni servizi unici come non solo il Wi-Fi più veloce di qualsiasi altro aereo U.S., ma anche la possibilità per i suoi clienti di avere accesso gratuito a TikTok.

A cura di Clara Salzano

. I clienti di American Airlines potranno d'ora in poi accedere a TikTok gratuitamente in volo. Si tratta di un'offerta promozionale disponibile su aeromobili dotati di Viasat. Qui i clienti, oltre al WiFi più veloce di qualsiasi altro aereo USA, potrà avere accesso gratuito a TikTok per 30 minuti.

American Airlines ha già il Wi-Fi più veloce di qualsiasi altra compagnia aerea statunitense. Tuttavia non serve acquistare Wi-Fi per accedere a TikTok a bordo degli aerei American Airlines: i clienti che viaggiano su aerei equipaggiati con Viasat avranno 30 minuti di accesso gratuito a TikTok. La nota app di video brevi di balletti virali può essere usata in volo per trovare ispirazione di viaggio, luoghi fuori dal comune e consigli di viaggio. "Un Wi-Fi più veloce ci consente di offrire diverse opzioni di intrattenimento notturno e di investire in partnership innovative con piattaforme come TikTok", ha affermato Clarissa Sebastian, Managing Director of Premium Customer Experience di American e Prodotti a bordo. "I clienti svolgono il ruolo principale nell'aiutarci a capire meglio quali contenuti desiderano durante la loro esperienza personale e TikTok è una delle piattaforme che amano sul campo e siamo entusiasti di lavorare con Viasat per offrire ai clienti l'accesso gratuito a TikTok anche mentre sono in volo".

Per accedere gratuitamente a TikTok, i clienti a bordo dal 2 agosto 2021 dovranno abilitare la modalità aereo e connettersi al segnale "AA-Inflight". Una volta connessi, i clienti verranno reindirizzati a aainflight.com e lì potranno semplicemente fare clic sull'annuncio TikTok per l'accesso gratuito. A bordo degli aerei American Airlines possono godere anche di altri servizi di livello come una libreria di oltre 600 film e programmi TV, spettacoli e una raccolta di strumenti educativi sul nuovo canale di intrattenimento americano Lifestyle inight, con partner esclusivi Rosetta Stone e Skillshare, tutti completamente gratuiti. per scegliere i tipi di servizi da offrire ai propri clienti la compagnia aerea lavora con i suoi Employee Business Resource Groups, venti gruppi composti da più di 26.000 americani per suggerimenti e indicazioni che soddisfino i clienti. Lo scopo di American è prendersi cura delle persone nel viaggio della vita.