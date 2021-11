Una coppia di ottantenni si è fatta aiutare a finire The Last of Us 2 da un ragazzo reclutato online Karen Klein e il marito Bruce si sono innamorati del titolo sviluppato da Naughty Dog mentre cercavano un modo per tenersi occupati e attivi, ma hanno trovato da subito le dinamiche del gioco troppo complesse. Si sono rivolti a un sito di annunci in cerca di qualcuno che insegnasse loro a giocare, trovando un ragazzo che si è presentato da loro per due volte alla settimana ad aiutarli.

A cura di Lorenzo Longhitano

The Last of Us 2 è universalmente riconosciuto come uno dei migliori giochi del decennio, motivo per cui Karen Klein e il marito Bruce se fa ne sono innamorati all'età di 78 e 81 anni, appena lo hanno visto ben recensito su YouTube. La coppia di pensionati aveva da poco deciso di acquistare una PlayStation 4 per distrarsi e tenere allenata la mente nel difficile periodo della pandemia, ma ha scoperto presto che il gioco non era così semplice da portare a termine. Karen ha così scritto un annuncio online in cerca di qualcuno che insegnasse a lei e al marito a terminare il gioco al quale si erano ormai appassionati, e ha ottenuto risposta: uno sconosciuto si è presentato a casa della coppia per giorni per aiutarli nella loro avventura virtuale.

L'annuncio online

È avvenuto negli Stati Uniti poche settimane fa: la storia l'ha raccontata Kotaku intervistando la coppia di protagonisti, ma la richiesta originale è ancora visibile su Reddit dove è stata raccolta dal ragazzo che si è effettivamente speso per aiutare la coppia in difficoltà. Karen e il marito hanno raccontato di non avere mai avuto particolare dimestichezza con i videogiochi, ma di aver voluto provare qualcosa di nuovo per rimanere attivi in una annata complessa come quella del 2020-2021. E se da una parte è vero che The Last of Us 2 non è un titolo particolarmente difficile da portare a termine, l'inesperienza sul campo della coppia ha remato loro contro fin dall'inizio: "Non abbiamo ancora la mentalità adatta a capire come risolvere le situazioni a cui può metterti di fronte un gioco come questo", ha raccontato Karen; "Immagino che giocando si impari, o che semplicemente venga più naturale se si è più giovani". La donna ha dunque pubblicato un annuncio sul sito specializzato Craigslist, scrivendo di aver bisogno di un insegnante che seguisse lei e il marito nel corso del gioco, per aiutarli a capire sia come utilizzare i comandi, sia come navigare più in generale all'interno dell'esperienza – dalla storia alle sfide poste da mostri e antagonisti. Unici requisiti: la prova di vaccino anti Covid e una buona dose di pazienza.

Lezioni a domicilio

L'annuncio non ha avuto risposta diretta, ma è stato ripubblicato sulla piattaforma social Reddit dove un utente l'ha visto decidendo di mettersi in contatto con la coppia. Jesse, un ragazzo di 21 anni, si è presentato a casa dei videogiocatori per due volte alla settimana in sessioni da 2 ore durante le quali li ha guidati nei passaggi più difficili del gioco, raccontando loro i fatti avvenuti nel prequel del gioco. Ora però che ha trovato un lavoro, Jesse non può più assistere Karen e Bruce e la coppia sta cercando un sostituto. Mentre la ricerca del candidato prosegue, i due sono però ormai abbastanza esperti da poter continuare temporaneamente il loro viaggio grazie alle guide su YouTube e cercare altri giochi da iniziare.