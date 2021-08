Un’agenzia di moda lo nota su TikTok e gli scrive: ora è un supermodello Fino a pochi mesi fa Sammy Pandolfi si divideva tra un account TikTok, qualche ora di streaming alla settimana su Twitch e due lavori. Un’agenzia di scouting l’ha notato sulla piattaforma di condivisione cinese e ha deciso di contattarlo; dalla proposta è nata una collaborazione che ha portato il ragazzo a sfilare per Yves Saint Laurent.

A cura di Lorenzo Longhitano

Quando ha ricevuto il messaggio dall'agenzia che stava cercando di contattarlo sui social ha pensato di essere finito nel mirino di un truffatore, e invece l'opportunità che gli si è presentata davanti era concreta: Sammy Pandolfi, diciottenne tiktoker e videogiocatore attivo nel campo dello streaming, è passato così da un timido debutto nel campo di videogiochi e social a una carriera avviata come supermodello. Tutto è avvenuto proprio su TikTok, dove il gruppo che l'ha reclutato ha iniziato a fare scouting in cerca di nuovi talenti.

Lo scouting su TikTok, il contatto su Instagram

La storia l'ha raccontata lo stesso ragazzo all'emittente televisiva Fox. A causa della pandemia di coronavirus l'agenzia di scouting che l'ha contattato era impossibilitata a cercare nuovi talenti con metodi tradizionali, e ha iniziato a rivolgersi al panorama dei social e delle piattaforme di condivisione scandagliando per questo anche TikTok. È così che i dipendenti dell'azienda, con sede a New York, si sono accorti del ragazzo residente e Berkeley, nel Regno Unito: uno dei video registrati dal ragazzo sulla piattaforma ha attirato l'attenzione di uno dei talent scout, che ha tentato invano di raggiungerlo attraverso i messaggi privati, per poi risalire al suo account Instagram e contattarlo lì.

La proposta ha inizialmente lasciato il ragazzo diffidente, ma è stata poi raccolta con entusiasmo e l'ha portato a New York per un colloquio superato con successo. Fino a quel momento Sammy si divideva tra video su TikTok, un inizio di carriera su Twitch come streamer e due lavori più convenzionali – commesso in un negozio di scarpe e fattorino. Ora la sua attività di modello l'ha portato già a sfilare per Yves Saint Laurent sulle passerelle di Venezia, ma la sua carriera è soltanto agli inizi è appena cominciata.