“Vaccinano a sorpresa la gente per strada”: la bufala nata per scherzo su TikTok diventa virale L’autore del tiktok diventato virale in poche ore ha da tempo un buon seguito nell’app, ottenuto pubblicando messe in scena ironiche e divertenti. La sua biografia lo afferma chiaramente, anche se questo aspetto è stato ignorato da alcune delle persone che si sono imbattute nel video in questione.

A cura di Lorenzo Longhitano

Uno dei principali vantaggi di social network e piattaforme di condivisione è la velocità con la quale si propagano conversazioni e informazioni, ma proprio questo aspetto ha portato ben presto piattaforme come Facebook e Twitter a farsi veicolo di campagne di disinformazione organizzate – come quella sull'efficacia e la sicurezza dei vaccini contro Covid-19. L'ultimo esempio in merito è particolarmente significativo perché è partito per scherzo: si tratta di una palese fake news realizzata su TikTok a scopo di intrattenimento da un utente della piattaforma, diventata virale e presa poi sul serio da numerosi spettatori.

I Vaccine bandits nati per scherzo su TikTok

L'autore della clip si chiama William Gray Fagan ed è un tiktoker che sulla piattaforma di condivisione ha ottenuto un buon seguito pubblicando messe in scena ironiche e divertenti. La sua biografia lo afferma chiaramente, anche se questo aspetto è stato ignorato da alcune delle persone che si sono imbattute nel video in questione: nel tiktok, il ragazzo racconta infatti del fenomeno dei Vaccine bandits, un gruppo di persone che – stando all'assurdo racconto – si aggirano per le strade di Los Angeles a vaccinare i passanti in modo coatto e improvviso.

Il fake frainteso

L'effetto bizzarro della notizia viene amplificato da inserti realizzati ad arte per imitare le riprese di telecamere di sorveglianza e articoli di giornale, per un risultato che è però risultato fin troppo convincente. In effetti gli algoritmi di TikTok hanno spinto la clip per mostrarla anche a chi non è fan dell'autore e non conosce la sua storia di intrattenitore; la clip è stata così visualizzata quasi 7 milioni di volte in poche ore, mentre tra i commenti si sono accumulati quelli di spettatori che hanno creduto a ogni singola sillaba uscita in modo ironico dalla bocca del ragazzo: messaggi come "Sono a favore dei vaccini ma questo fatto è terrificante" hanno ricevuto l'apprezzamento di decine di migliaia di persone.

Leggi anche La gente passa più tempo su TikTok che su YouTube e Netflix

Una volta compresa la portata della vicenda William ha rimosso il tiktok dalla sua pagina e spiegato chiaramente come la sua fosse una messa in scena, ma la bufala era già innescata e ha iniziato a diffondersi – con intensità minore – anche al di fuori di TikTok. Su Twitter la ricerca della chiave Vaccine bandits restituisce ancora risultati, divisi tra chi racconta la vicenda nella sua completezza e chi non ha avuto modo di ricostruirne l'origine e crede che i vaccinatori di strada esistano veramente.