Videogiochi in sconto per l’Amazon Black Friday 2021

Per tutti gli appassionati del mondo del gaming, il Black Friday rappresenta una ghiotta occasione per acquistare videogiochi in promozione. La data ufficiale dell'evento è quella di venerdì 26 novembre 2021 ma già da oggi su Amazon è possibile accedere a un' intera categoria dedicata all'universo gaming, con sconti davvero imperdibili.

Per chi è abbonato a Amazon Prime e, in generale, per chi intende acquistare sul celebre market-place, abbiamo selezionato le migliori offerte su videogiochi per PlayStation, Xbox e Xbox One e Nintendo in occasione del Black Friday 2021 di Amazon: vediamole tutte nel dettaglio.

Amazon Black Friday 2021: sconti fino al 70% su videogiochi PlayStation

FIFA 2022, Resident Evil, Moto GP 2021 e tantissimi altri videogiochi da non perdere per il Black Friday di Amazon 2021.

Offerte fino al 70% su videogiochi Xbox

Per quanto riguarda il mondo Xbox, ecco le migliori promozioni da valutare sul celebre market-place.

Promozioni fino al 55% su videogiochi Nintendo

Tantissimi sono, invece, gli sconti che riguardano l'universo Nintendo: ecco i migliori videogiochi in offerta su Amazon.