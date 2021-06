Una delle novità annunciate nel corso degli ultimi mesi e presente nelle ultime versioni beta di WhatsApp non arriverà su Android. Ad annunciarlo è il portale WABetaInfo, sempre attento ai rilasci di nuove versioni di prova dell'app di messaggistica che spesso anticipano novità in arrivo su quella ufficiale. Oppure, come in questo caso, che tornano sui loro passi. Il cambiamento riguarda le modifiche grafiche annunciate dall'azienda nel corso delle ultime settimane, novità che avrebbero portato diversi cambiamenti grafici all'interfaccia dell'app. Ora, a causa di problemi di visibilità per alcuni utenti, parte di questi elementi non sarà toccata.

L'obiettivo di queste modifiche era quello di migliorare l'esperienza utente sfruttando un look rinfrescato e scelte grafiche condivise da tutti gli elementi che compongono l'app. Tra queste, anche il colore del logo, della scritta "Rispondi" e di quella "Segna come letto" presenti nelle notifiche, che nelle ultime versioni avevano preso una colorazione blu. Ora, invece, l'azienda ha deciso di tornare sui propri passi e ripristinare il colore verde che caratterizzava questi elementi in precedenza, per lo meno sulla versione Android che a causa della sua maggiore integrazione con il sistema operativo era stata caratterizzata da queste modifiche.

Il dietrofront è arrivato in seguito ad alcune lamentele da parte degli utenti, che proprio a causa della nuova colorazione si sono lamentati della scarsa visibilità dovuta a un minore contrasto tra il blu e il tema scuro dell'app e del sistema operativo. I pulsanti, insomma, erano poco leggibili con questa colorazione, così gli sviluppatori hanno deciso di tornare al classico verde per fornire un maggiore contrasto con lo sfondo scuro. Ora resta da capire se la modifica simile prevista per il tema chiaro dell'applicazione sarà mantenuta oppure se, come in questo caso, l'azienda deciderà di mantenere la colorazione attuale dei pulsanti.