WhatsApp sta arrivando su iPad e sui tablet Android Gli utenti di WhatsApp aspettano queste versioni da tempo, e ora il traguardo è finalmente all’orizzonte: in queste ore sono emersi online i primi indizi di una edizione di WhatsApp per le tavolette dei sistemi operativi iOS e Android. Le nuove app si potranno utilizzare anche quando il telefono principale è offline.

A cura di Lorenzo Longhitano

Con l'arrivo delle funzionalità multi-dispositivo su WhatsApp gli utenti possono da qualche giorno utilizzare la piattaforma di messaggistica su gadget diversi dal telefono, anche quando quest'ultimo non è collegato a Internet. La novità per il momento si può sfruttare su WhatsApp Web e sulle versioni dell'app per computer, ma non è un mistero che gli sviluppatori stessero lavorandoci per rendere finalmente possibile dare vita a una versione di WhatsApp dedicata ai tablet. Ebbene il traguardo è finalmente all'orizzonte: in queste ore sono emersi online i primi indizi concreti di una edizione di WhatsApp per iPad e per tablet Android.

La notizia arriva dalla comunità di WABetaInfo, che come spesso avviene ha avuto modo di intercettare indizi rilevanti in merito mettendo le mani su una delle versioni preliminari dell'app che arriveranno presso il grande pubblico solo nelle prossime settimane. La schermata rilasciata come prova è quella che l'app utilizza come riassunto per mostrare agli utenti quali altri dispositivi sono collegati a un determinato account: nell'immagine rilasciata attraverso il proprio account Twitter, WABetaInfo mostra tra prodotti collegati proprio un iPad, segno che presto gli utenti iOS potranno scaricare una versione dell'app destinata espressamente ai tablet del gruppo Apple.

Il software sarà una versione di WhatsApp pensata per trarre il massimo dallo schermo di grandi dimensioni di iPad, si troverà all'interno dell'App Store ma funzionerà in modo indipendente rispetto all'app per telefono: come sta iniziando ad avvenire su WhatsApp Web e sulla versione per computer grazie alle funzionalità multi-dispositivo, l'app per iPad funzionerà anche quando il telefono principale è spento, non raggiungibile oppure offline. Di una versione di WhatsApp per tablet Android non sono ancora emerse tracce, ma stando alle informazioni raccolte da WABetaInfo, anche quest'ultima variante della piattaforma è in arrivo; le tempistiche purtroppo non sono chiare, e per avere notizie ulteriori in merito non resta che attendere.