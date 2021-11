YouTube ha tolto il conteggio dei Non mi piace dai video La novità verrà estesa a tutte le clip, dopo un periodo di prova che ha riguardato un numero limitato di video. La comunità però non è del tutto soddisfatta della decisione.

A cura di Lorenzo Longhitano

Presto su YouTube non si potrà più fare affidamento sul conteggio dei Non mi piace per decidere se stare alla larga da un video. La decisione unilaterale è arrivata dai gestori della piattaforma, che dopo aver messo alla prova la modifica applicandola a un numero ristretto di clip sono ora la stanno estendendo alla totalità del materiale caricato sui server della piattaforma. La decisione ha motivazioni precise, ma non ha mancato e non mancherà di sollevare polemiche.

Perché spariscono i Non mi piace

Il gruppo aveva avviato l'esperimento di eliminazione del conteggio per rispondere alle richieste dei creator, che in alcuni casi si trovano bersagliati da campagne coordinate che utilizzano il mezzo dei Non mi piace per prenderli di mira. I video affossati in questo modo diventano meno appetibili anche per gli altri potenziali spettatori, che ne stanno alla larga anche se il loro contenuto potrebbe essere interessante e soprattutto è costato tempo e fatica agli autori. Per evitare questa situazione, YouTube ha immaginato di togliere il conteggio pubblico di questa metrica ma di lasciare il pulsante disponibile: il numero dei Non mi piace in questa modalità resta a disposizione solo degli autori dei video e degli algoritmi di Google che sfruttano questo dato per consigliare o meno una clip.

Le critiche

Ora YouTube ha deciso che l'esperimento è riuscito, e che il conteggio pubblico dei Non mi piace sparirà definitivamente da tutti i video; la decisione ha però incontrato le proteste di utenti e creator. Anche se la metrica non è esente dal rischio di abusi, resta utile a capire se il video che si ha in programma di vedere sia effettivamente utile o divertente, oppure se sia una perdita di tempo. Dal canto loro gli algoritmi di YouTube possono capire se una sequela di Non mi piace arriva da campagne d'odio coordinate; lasciare però a questi ultimi il compito esclusivo di decidere se un video merita la visione rende l'utilizzo dell'intera piattaforma meno trasparente.