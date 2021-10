YouTube Rewind non si farà mai più: addio al video di fine anno della piattaforma Dal 2011 nel mese di dicembre YouTube celebra la comunità di creator che popola la piattaforma ricordando i video, i personaggi e le tendenze che hanno scandito i 12 mesi appena trascorsi. L’edizione dell’anno scorso era saltata causa Covid e quelle precedenti non erano state accolte con particolare favore; la prossima e quelle successive non si terranno affatto.

A cura di Lorenzo Longhitano

YouTube ha deciso di staccare al spina al suo progetto Rewind, la retrospettiva video che di anno in anno guardava indietro ai 12 mesi appena trascorsi dal punto di vista dei creator e delle clip più apprezzate e condivise sulla piattaforma. L'annuncio l'hanno dato i gestori della piattaforma nelle scorse ore, mettendo fine a una iniziativa che a dire il vero negli ultimi anni non era stata accolta con particolare favore.

La storia di YouTube Rewind

Gli utenti più affezionati di YouTube avranno seguito le sorti dell'iniziativa fin dalla sua prima edizione, nel 2011: pubblicato sul finire dell'anno, lo YouTube Rewind mirava a raccontare lo spirito del periodo appena trascorso facendo però esclusivamente riferimento a clip pubblicate sulla piattaforma o agli youtuber che avevano avuto più successo nei mesi precedenti. Inizialmente basato sull'impianto di una classifica, il contenuto del video si è poi evoluto negli anni fino a ospitare i protagonisti dell'anno per realizzare contenuti esclusivi e celebrare la comunità di creator che ha reso la piattaforma così popolare nel mondo.

Anni difficili dal 2018

Il livello della produzione dietro ai Rewind è aumentato costantemente fino ad alienare le simpatie degli utenti della piattaforma. Le ultime edizioni di YouTube Rewind sono state interpretate da un numero sempre maggiore di utenti come il tentativo di una multinazionale di trarre ulteriore profitto da una creatività che arrivava dal basso – dagli youtuber. Il sentimento si è trasformato in un vero e proprio paradosso quando il Rewind che doveva festeggiare la comunità della piattaforma nel 2018 è diventato il video più disprezzato di tutti i tempi su YouTube. Archiviato il flop del 2018, la reazione al Rewind dell'anno successivo è stata leggermente migliore, mentre nell'anno della pandemia i gestori hanno saggiamente intuito che ci fosse poco per cui guardarsi indietro con gioia.

Le ragioni di YouTube

L'edizione di quest'anno sarebbe dovuta essere quella del decimo anniversario, dalle dichiarazioni rilasciate in queste ore è chiaro che non si terrà. Dando la notizia a TubeFilter i gestori hanno assicurato che le critiche degli anni scorsi non hanno influito sulla decisione di interrompere l'iniziativa, e hanno spiegato che semplicemente la comunità che gravita intorno al portale si è fatta troppo estesa per raccontarla con un unico video: "Arriveranno nuove modalità per ripercorrere i mesi passati insieme. Stiamo raccogliendo idee ed energie per trovare il modo più adatto per farlo".