10 PC e Tablet in offerta per i Cyber eDays di eBay

Mancano poche ore al Black Friday, previsto per venerdì 26 novembre. Nell'attesa, potete approfittare dei primi sconti che si trovano online e negli store.

Tra i prodotti più ambiti in questo momento ci sono certamente quelli tecnologici: in cima alla lista dei desideri troviamo PC, Notebook e Tablet. Che ne direste di provare ad acquistare il modello giusto ad un prezzo conveniente? Di seguito trovate i dispositivi messi in sconto fin da ora su eBay in occasione della Cyber Week. Confrontando i vari modelli disponibili, troverete certamente ciò che fa per voi.

PC, Notebook e Tablet oltre il 70% di sconto su eBay

Ecco quali sono i migliori modelli di pc, notebook e tablet in offerta su eBay in questo momento per i Cyber Days, l'evento organizzato in attesa del Black Friday.

71% di sconto sull'e-tab Microtech con 32 giga di memoria interna e 4 giga di ram; disponibile nel colore nero laccato, dispone di connessione WiFi veloce. Il prodotto è accompagnato da una garanzia di due anni che copre tutti gli eventuali danni.

46% di sconto sul notebook Lenovo V15-ADA 82C70004IX R3-3250U , con 8 giga di memoria e una SSD da 256 giga. Questo modello è compatibile con il sistema operativo Windows 10, già installato e pronto all'uso. Si avvale del processore AMD Ryzen 3.

45% di sconto sul notebook Toshiba Satellite Pro C50-H-11J , con display da 15,6 pollici. Si tratta di un modello che lavora velocemente, grazie al processore Intel Core i5 di cui si compone. La scheda grafica dedicata è integrata.

41% di sconto sul notebook Lenovo V145-15AST, leggero e sottile, ma comunque molto prestante. Dispone di 8 giga di memoria interna e una SSD da 256 giga. Questo modello è compatibile con qualsiasi tipo di sistema operativo.

38% di sconto sul pc Core i5-650, un computer desktop con ram da 8 giga e una SSD da 240 giga. Il sistema operativo di cui si avvale è Windows 10 Pro, aggiornato e veloce.

24% di sconto sul tablet Xiaomi pad 5 con display da 11 pollici con 128 giga di memoria e una ram da 6 giga. Dispone di connessione WiFi e trova uno dei suoi punti di forza nella doppia fotocamera esterna di elevata qualità.

24% di sconto sul tablet Brondi Amico, con display HD da 10,1 pollici, connessione WiFi e 3 giga di memoria interna; è possibile inserire al suo interno due sim contemporaneamente, per utilizzarlo anche per telefonate e videochiamate.

21% di sconto sul notebook HP 250, con schermo da 15,6 pollici e processore Intel Core i3. Il sistema operativo integrato è il Windows 10 Home, ma è compatibile anche con altri.