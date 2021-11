Cyber eDays di eBay: fino a 370 euro di sconto sui ricondizionati Apple

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Speciale Black Friday 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

In concomitanza con il Black Friday 2021, eBay lancia i Cyber eDays, una serie di giornate dedicate a promozioni convenienti su tantissimi prodotti di elettronica, tra cui smartphone e dispositivi tech.

Con la Cyber Week, inoltre, si potrà accedere a prodotti in offerta fino al 70%, e a una serie di sconti sugli Iphone Apple: Iphone 8, 11 o Iphone X, con memorie interne che partono dai 64 GB fino ai 256 GB.

Ecco le offerte migliori di eBay da non perdere sul brand Apple.

I migliori Iphone ricondizionati in offerta su eBay

Abbiamo selezionato i migliori modelli di Iphone in sconto per la Cyber Week di eBay: ecco i prodotti da non perdere.

-370 euro su Iphone 8 64 GB: con un'alta percentuale di sconto, questo Iphone 8 ha una memoria RAM da 3 GB e una memoria interna da 64 GB. Si tratta di un modello ricondizionato di grado B, con fotocamera principale da 12 mp.

-130 euro su Iphone 11 64GB: altra proposta da non perdere è questo Iphone 11 da 64 GB di storage interno. Si tratta di un modello dual-sim con uno schermo da 4,7 pollici e fotocamera principale da 12 mp. Ricondizionato di grado B.

-120 euro su Iphone X 64 GB Silver: fotocamera a doppia lente da 12 mp, display in retina HD da 5,8 pollici e possibilità di registrare video in 4K, tra le caratteristiche di questo modello, inoltre, anche una memoria interna da 64 GB.

-120 euro su Iphone X 64 GB Grey: questo Iphone ricondizionato di grado A ha una fotocamera principale da 12 mp e un processore Dual-core. Tra le altre specifiche di questo modello anche uno schermo da 4,7 pollici HD e una capacità di memorizzazione di 64 GB.

-74 euro su Iphone X 256 GB Grey: ricondizionato di grado A, questo Iphone X da 256 GB di memoria interna ha un display in retina da 4,7 pollici e un processore Dual-core potente e performante. Tra le caratteristiche anche una bussola digitale integrata.

-74 euro su Iphone X 256 GB Silver: ultimo prodotto da non perdere è questo Iphone X Silver con una capacità di memorizzazione di 256 GB. Il display in retina è da 4,7 pollici e la fotocamera principale da 12 mp. Garantisce la registrazione di video in 4K.