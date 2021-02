San Valentino, il giorno dell'amore che si celebra il 14 febbraio, è ormai vicino ed è giunto il momento di pensare al regalo giusto per il proprio partner. Dimostrare il proprio amore con un pensiero, è un modo carino per dirgli "Ti Amo" in questo giorno così speciale. Mentre tutti scelgono i classici cioccolatini o i tradizionali bouquet di fiori, voi potreste optare per un regalo a tema nerd che stupisca la vostra dolce metà.

Tra gadget tecnologici, oggetti per collezionisti, videogiochi e tanto altro, abbiamo selezionato 20 idee regalo, tra i tanti prodotti disponibili anche su Amazon, che vi aiuteranno a fare breccia nel cuore della vostra anima gemella con l'animo nerd.

Harry Potter Tazza magica

Il primo regalo nerd che vi proponiamo è la Tazza Magica di Harry Potter. Si tratta di una tazza molto particolare, che cambia colore quando si introduce al suo interno una bevanda calda. Il soggetto scelto è la famosa "mappa del malandrino" ricca di particolari e riprodotta in maniera davvero fedele allo stile dell'originale.

La tazza è in ceramica e ha una capacità di 460 millilitri. Si tratta di un'idea regalo perfetta per tutti gli amanti della saga, che potranno fare colazione guardando i disegni del loro maghetto preferito.

Carillon di Star Wars

"Che la forza (e la musica) sia con te!" Il carillon di Star Wars è un regalo di San Valentino ideale per tutti gli amanti di questa storica saga.

Il carillon si aziona girando la manovella e non necessita di una batteria per poter funzionare. Una volta che azionerete il meccanismo, questo comincerà a riprodurre la musica ripresa dalla colonna sonora della saga. Notevole anche la scatola, intagliata con l'iconica frase "may the force be with you" e con alcuni personaggi storici della saga.

Gioco da tavolo de "Il Trono di Spade"

Il Trono di Spade non ha certo bisogno di presentazioni e il gioco da tavolo dedicato a Game of Thrones potrebbe essere una soluzione simpatica per un regalo. Si tratta di un gioco di strategia nel quale scegliere la propria casata tra quelle storiche della serie.

Il numero di giocatori varia da un minimo di 3 a un massimo di 6 con partite che in media durano ben 120 minuti. Da provare insieme ad amici e altre coppie per trascorrere piacevoli serate in compagnia.

Nintendo Switch

La Nintendo Switch è senza dubbio la console del momento e potrebbe rivelarsi un'idea regalo perfetta per una persona appassionata di videogiochi. La console permette di giocare sia in portabilità che a casa, collegandola al televisore.

La versione selezionata è la "Special Edition" dedicata a Super Mario con la colorazione blu e rossa ma, in alternativa, sono comunque disponibili le due versioni classiche della console. Per giocare insieme al vostro partner potreste pensare di abbinare anche uno dei tanti videogiochi per Switch, scegliendo tra party game, giochi sportivi e tantissimi altri titoli divertenti.

Box Set Lo Hobbit e Il Signore Degli Anelli

Quale modo migliore per passare San Valentino se non trascorrendolo sul divano a guardare un bel film? Con questo box set de Lo hobbit e Il Signore degli Anelli avrete a disposizione le due trilogie per poterle vivere tutte d'un fiato.

Importante specificare che i 6 film contenuti nel cofanetto sono nella versione cinematografica, quindi quella uscita ufficialmente nei cinema. Si tratta quindi di versioni non integrali, adatte a chi non cerca per forza il film esteso ma vuole godersi la storia in maniera più "alleggerita".

Lampada 3D da tavolo

Una lampada 3D da tavolo potrebbe illuminare la stanza, e il cuore, del vostro partner. La lampada permette di proiettare i simboli degli iconici tasti della PlayStation in modo da rendere la propria postazione di gioco ancora più suggestiva.

Grazie all'apposito telecomando è possibile cambiare il colore scegliendo tra 16 soluzioni diverse e variare tra 4 modalità di illuminazione (Flash, Strobe, Fade e Smooth). In più la lampada si alimenta con 3 batterie AAA o tramite cavo USB, permettendo quindi di accenderla ogni volta che si preme il tasto "on" sulla propria PlayStation.

Funko-Pop Crash Bandicoot

Il Funko-Pop di Crash Bandicoot è un regalo ideale per tutti gli amanti del marsupiale più scatenato del mondo dei videogiochi. Il Funko da collezione in totale è alto 9 cm e raffigura Crash in una delle sue tipiche giravolte per spazzare via i nemici.

Il materiale con il quale è realizzato è il vinile e la figura appare ricca di dettagli e molto colorata. Se il vostro partner è un collezionista potreste valutare anche i tanti altri Funko-Pop in modo da scegliere quello che più si avvicina ai suoi gusti.

Felpa Marvel

Per gli amanti dei supereroi una buona idea regalo per San Valentino potrebbe essere la Felpa Marvel. Si tratta di una felpa con cappuccio del brand ufficiale, completamente rossa, con l'iconico logo collocato all'altezza del petto.

Il tessuto è di qualità e lo rende un capo d'abbigliamento da poter indossare anche nel quotidiano. Insomma un regalo che unisce l'utile al dilettevole. In alternativa, per gli appassionati di supereroi in generale, potete pensare di optare anche per altre felpe che riguardino i singoli eroi dell'universo Marvel.

Zerbino Batman

Restando sempre in tema di supereroi, ma cambiando totalmente prodotto, un'idea regalo simpatica e divertente è lo zerbino di Batman. Sulla parte calpestabile è raffigurato lo storico logo dell'Uomo Pipistrello con la scritta "Welcome to the Batcave".

Il vostro partner potrà posizionare il tappetino fuori casa o magari all'ingresso della propria stanza in modo da dare il benvenuto nella "Bat-caverna" a ospiti e amici. Lo zerbino è di forma rettangolare e misura in totale 40 x 60 cm.

Trust Gaming GXT 830-RW Avonn

Per un gamer non c'è regalo migliore di una bella tastiera per giocare. La Trust Gaming GXT 830-RW Avonn è una tastiera con layout italiano pensata per garantire lunghe sessioni di gioco al meglio.

I tasti sono retro illuminati ed è possibile regolarne l'intensità in modo che la luce non disturbi gli occhi durante l'utilizzo. Il sistema anti-ghosting garantisce la pressione simultanea fino a 6 tasti per assicurare le migliori prestazioni possibili durante il gioco.

In alternativa potete scegliere tra tante altre tastiere per pc in modo da trovare quella adatta per il vostro regalo di San Valentino.

Coperta Game of Thrones

La coperta di Game of Thrones è l'alleata perfetta per affrontare le fredde serate invernali. La coperta è in pile, lavabile in lavatrice, e presenta disegnati i loghi di tutte le casate iconiche della serie: Lannyster, Stark, Targaryen, Greyjoy, Baratheon e Tyrell su uno sfondo nero.

La coperta è morbida ed estremamente calda, oltre a essere abbastanza grande per poterci stare tranquillamente in due. Si tratta di un regalo ideale per lui e per lei, a patto che siate appassionati della serie.

DIMENSIONI: 120 cm x 150 cm

Termos Harry Potter

Torniamo su un prodotto a tema Harry Potter. Il termos di Harry Potter, realizzato su licenza ufficiale, permette di conservare bevande calde e fredde mantenendo inalterata la temperatura.

Molto carino il logo di Hogwarts disegnato sulla parte anteriore, realizzato con i colori che richiamano la casa di Grifondoro, il rosso e il dorato. La capacità è di 450 millilitri e può essere utilizzato anche come vera e propria tazza da viaggio per escursioni, campeggio o anche per gustarsi un caffè caldo in casa.

Quadro Dragon Ball

Un'idea regalo che può essere ideale per arredare casa è questo quadro di Dragon Ball. Il quadro rappresenta Goku, ben piazzato al centro, con il caratteristico logo di Dragon Ball Z collocato in basso.

Sullo sfondo è possibile anche notare le celebri sfere del drago, inserite in un motivo a onde molto caratteristico. Per gli appassionati dell'anime e del manga si tratta di un regalo utile e sicuramente gradito.

Action Figure Deadpool

Altra soluzione interessante per i collezionisti è questa Action Figure di Deadpool. La figure rappresenta Deadpool in una posa irriverente, tipica del personaggio.

Oltre a essere un oggetto da collezionismo, questo gadget si rivela anche incredibilmente utile in quanto è possibile utilizzarlo come porta-smartphone e porta-joypad per PlayStation e Xbox.

Un regalo utile per tenere in ordine i propri dispositivi, e sicuramente anche molto bello da vedere.

Cartello da gamer

Altra idea regalo per un partner nerd è questo cartello da gamer. Su un fondo nero è raffigurato un joypad di vecchia generazione, capace di accendere il cuore dei più nostalgici, seguito dalle scritte "Warning" e "Do not disturb".

In basso poi è presente la tipica barra di caricamento. Un modo perfetto per dire "hey sto giocando, non disturbarmi" da appendere fuori la propria stanza, durante le sessioni di gioco. Si tratta di un regalo in grado di far scappare un sorriso a chi lo riceverà.

Tazza La Mente è Meravigliosa

Per un informatico e appassionato di computer la tazza de "La Mente è Meravigliosa" potrebbe essere l'idea regalo giusta.

Si tratta di una tazza in porcellana con una frase pensata appositamente per gli informatici, ideale per svegliarsi e iniziare a lavorare con il piede giusto. La capacità totale è di 330 ml e può essere utilizzata, oltre che per la colazione, anche come portapenne da ufficio.

Insomma un'idea simpatica e colorata adatta a ogni "smanettone".

Lampada Aku Aku

Torniamo su un prodotto perfetto per gli appassionati di videogiochi con questa Lampada di Aku Aku. La lampada, alta 10 cm, riproduce fedelmente la maschera che accompagna Crash Bandicoot nelle sue mirabolanti avventure.

La lampada è multicolore, in modo da poter creare l'atmosfera che più si preferisce, e presenta la classe di efficicenza energetica A++ con consumi, quindi, davvero contenuti.

Per il funzionamento sono richieste 2 batterie AAA non incluse nella confezione.

LEGO Friends

LEGO Friends è l'unione perfetta tra il mondo LEGO e quello di una delle serie tv comiche più amate di sempre.

Il set contiene l'iconico salotto con incluse 7 minifigure: Chandler Bing, Monica Geller, Phoebe Buffay, Rachel Green, Gunther, Ross Geller e Joey Tribbiani.

Interessante notare come ogni singola figure sia riprodotta in maniera fedele al personaggio con tanto di accessori caratteristici.

Le varie componenti del salotto sono poi rimovibili per poter interagire con il set liberamente.

Monopoly The Big Bang Theory

Sheldon, Leonard, Raji, Penny…quanto vi sono mancati dalla fine ufficiale della serie tv? Con il Monopoly di The Big Bang Theory potrete ritrovare tutti i personaggi iconici della saga nel gioco di compravendita più famoso al mondo.

Interessantissimi i segnalini giocatore, i quali riprendono oggetti della serie come il bicchiere di vino di Penny, il posto di Sheldon o gli occhiali di Leonard e le varie proprietà acquistabili.

Vi ritroverete ad acquistare l'appartamento di Penny o quello di Leonard passando per l'ufficio di Sheldon e la casa di Howard e Bernadette.

Un regalo per rivivere insieme i momenti più belli della serie in compagnia del vostro partner e dei vostri amici.

La Casa Di Carta – Escape Game

Conlcudiamo con l'ultima idea regalo a tema nerd per questo San Valentino. L'Escape Game de "La casa di carta" è un gioco per passare qualche ora in compagnia di amici e parenti, oltre naturalmente al vostro partner.

Il numero di giocatori varia infatti da un minimo di 3 a un massimo di 8 e vi permetterà di impersonare i protagonisti dell'iconica serie tv. Dovrete mettere a segno un colpo, proprio come nella serie, e avrete a disposizione un tempo limitato.

Nella confezione è incluso il regolamento, le schede dei personaggi e i vari indizi per risolvere il gioco.