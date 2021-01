È di nuovo quel momento dell'anno: un nuovo filtro è diventato virale e sta spuntando nelle storie di utenti e influencer su Instagram, dove negli ultimi giorni si sono moltiplicate le immagini di selfie trasformati in una versione cartoonesca. È il filtro messo a disposizione dall'app ToonMe, in realtà già disponibile da tempo sugli store digitali ma tornata alla ribalta negli ultimi giorni proprio perché qualche influencer deve averla scoperta pubblicando i suoi scatti ritoccati. E da lì, come ha già insegnato più volte FaceApp, la strada verso la diffusione a macchia d'olio è molto rapida. Abbiamo usato ToonMe anche noi per trasformare i Vip nelle loro versioni Pixar, ecco come sono.

Come già fatto in occasione della viralità di un filtro Snapchat, anche questa volta abbiamo scelto una selezione di personaggi italiani e stranieri da trasformare nelle loro versioni Pixar. Per l'Italia spiccano le sempre principesca Chiara Ferragni, il simpatico Pippo Baudo e Rovazzi, che nella sua versione cartoonesca sembra un perfetto cattivo di un film d'animazione. Fedez sembra perfetto per essere il protagonista di un film Disney, così come lo sono le versioni Pixar di Favij e Totti. Molto simpatici anche Sfera Ebbasta e Ghali, che vedremmo bene nei loro panni come accompagnamento musicale in un film d'animazione.

Per quanto riguarda l'estero, Donald Trump mantiene quell'aria da cattivo che alla fine viene sconfitto, mentre Biden sembra essere la rappresentazione perfetta del Presidente pacato e capace. Insomma, quello che speriamo ci possa attendere nei prossimi anni. Tornando in Europa, se da un lato la Regina Elisabetta perde molte delle sue rughe da ultra 90enne, Meghan Markle è ancora una volta una bellissima principessa anche nelle sue vesti cartoonesche. Per utilizzare anche voi questo filtro con i vostri selfie vi basterà scaricare l'app ToonMe (la trovate a questo link per iPhone e Android) e seguire le istruzioni.