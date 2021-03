TikTok è l'app di condivisione video più in voga del momento, almeno tra giovani e giovanissimi. Al suo interno si diffondono in modo virale contenuti di ogni genere, dalle videoricette ai balli passando per sfide creative e numeri di magia o comicità. Alcuni utenti dell'app però hanno iniziato ormai da qualche tempo a utilizzarla per un altro scopo: cercare l'anima gemella o quantomeno un partner per una uscita romantica — esattamente come avverrebbe su app di incontri come Tinder.

Cnet ha raccolto le storie di alcuni di questi single in cerca di compagnia su TikTok, ma le storie hanno tutte parecchi tratti in comune. L'app di condivisione video viene utilizzata per lanciare dei videomessaggi agli altri utenti. In questi speciali tiktok i protagonisti si descrivono cercando di mettere in luce le proprie caratteristiche migliori e spiegando cosa cercano nell'eventuale partner: alcuni desiderano conoscere la donna o l'uomo della loro vita, altri devono trovare un +1 per un invito a un matrimonio , altri ancora sperano semplicemente di passare una giornata divertente quando le restrizioni anti covid lo permetteranno. Non manca neppure chi realizza un tiktok per tentare di trovare un compagno o una compagna per i propri amici, facendo cioè da sponsor.

In tutti i casi la speranza è chiara: che gli algoritmi di TikTok spediscano il video realizzato tra quelli consigliati per gli utenti, facendolo diventare virale e dunque facendolo finire sotto gli occhi di una platea il più ampia possibile. Chi risponde ai videoannunci solitamente lo fa nei commenti o utilizzando la funzione duetto dell'app — e a questo punto all'autore del video originale non resta che contattare eventuali pretendenti per capire se tra i due c'è chimica sufficiente per organizzare un incontro. Il caso più eclatante è stato quello, a febbraio, di un vero e proprio matrimonio celebrato tra utenti che si sono conosciuti su TikTok proprio in questo modo.