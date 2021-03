Negli Stati Uniti era stato lanciato a settembre, ma adesso è arrivato il momento del lancio sul territorio italiano: Amazon Echo Show 10 è l'ultima proposta del colosso dell'ecommerce che unisce smart speaker e smart display in un unico dispositivo capace di seguire gli utenti ruotando su se stesso, e si può prenotare a partire da oggi.

Echo Show 10 è l'ultimo prodotto per la domotica di Amazon che include al suo interno l'assistente digitale Alexa, e si presenta come un hub multifunzione per la gestione della casa: lo speaker è dotato di woofer e doppio tweeter, ed è pensato per riprodurre le risposte di Alexa ai comandi vocali, la musica dei servizi in streaming collegati e l'audio delle chiamate online con amici, colleghi e parenti. Le funzioni di smart display sono svolte invece dallo schermo in HD da 10 pollici, che mostra ora, meteo e calendario, visualizza i contenuti delle skill di Alexa (dalle ricette passando al controllo dei dispositivi di domotica presenti in casa), si collega ai servizi di video in streaming come Netflix e Amazon Prime Video ed effettua videochiamate, anche se solo su Skype.

Proprio quest'ultimo aspetto è stato particolarmente curato dagli ingegneri che hanno progettato il dispositivo: le caratteristiche che differenziano Echo Show 10 dai predecessori sono infatti la presenza di una webcam grandangolare da 13 megapixel per le videochiamate sulla cornice dello schermo e soprattutto un motore brushless che permette al display di ruotare sull'altoparlante senza fare rumore. In questo modo il dispositivo e il suo occhio seguono costantemente gli utenti durante le videochiamate, mantenendoli nell'inquadratura e permettendo loro di vedere sempre gli interlocutori.

Le due componenti possono essere utilizzate anche per funzioni di videosorveglianza, monitorando la casa attraverso l'app per smartphone collegata, oppure possono essere disabilitate quando non in uso. Nonostante le funzioni dedicate alla privacy, i più attenti a questo tema esiteranno comunque a portarsi in casa un dispositivo che ha lo scopo di riprendere e ascoltare ciò che fanno gli utenti in attesa di un comando. Chi invece vuole ordinare il gadget può già farlo: le prime consegne sono previste per il 14 aprile e il prezzo è di 249 euro.