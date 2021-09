Apple voleva “vestire” la banana di Fortnite, il giudice: “Può restare nuda” Durante lo scontro legale tra Epic Games e Apple, per un attimo le dispute principali sono state messe da parte a causa di una richiesta della mela: Peely, il personaggio di Fortnite rappresentante una banana, doveva indossare dei vestiti quando veniva mostrato in tribunale. Ora il giudice si è espresso anche su questa questione.

A cura di Marco Paretti

Uno dei momenti più paradossali dello scontro legale tra Epic Games e Apple è arrivato lo scorso maggio, quando per un attimo le dispute principali sono state messe da parte a causa di una richiesta di Apple: Peely, il popolare personaggio di Fortnite rappresentante una banana, doveva indossare dei vestiti quando veniva mostrato in tribunale. Parallelamente alla richiesta, l'azienda di Cupertino ha persino mostrato una sua immagine in smoking, una delle skin effettivamente disponibili per il personaggio all'interno del gioco. Secondo Epic il vestito non era necessario, ma ora è arrivata anche la decisione del giudice sulla particolare diatriba.

"Apple vuole vestire Peely in uno smoking in tribunale per riflettere la solennità di un procedimento federale" ha spiegato il giudice. "Come ha sottolineato Mr. Weissinger, idea con la quale la corte concorda, Peely è solo un ‘uomo banana' e vestiti aggiuntivi non sono necessari". Insomma, Peely può restare "nudo" anche in tribunale. La decisione del giudice, arrivata insieme alla ben più importante sentenza sull'App Store, mette fine a una diatriba nata il sesto giorno del processo, quando l'avvocato di Apple stava spiegando come funziona Fortnite.

Durante un intervento con Matthew Weissinger, vice presidente di Epic e responsabile del marketing, il legale ha spiegato di aver scelto di mostrare Peely nella skin da "agente", dove indossa uno smoking. "Abbiamo pensato di optare per un vestito al posto della versione nuda, perché oggi siamo in una corte federale" aveva spiegato. Si è trattato di uno scherzo, ma dopo le accuse lanciate da Apple a Epic negli anni l'avvocato degli sviluppatori di Fortnite non poteva lasciare che Apple facesse passare l'idea che la sua banana fosse inappropriata. "Se mostriamo un'immagine di Peely, c'è qualcosa di inappropriato se non ha i vestiti?" ha chiesto due ore dopo l'avvocato a Weissinger. "È solo un uomo banana" ha risposto il vice presidente. E su questo è d'accordo anche il giudice.