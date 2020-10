Con la stagione 6 di Call of Duty Warzone è arrivato un particolare easter egg, cioè un contenuto nascosto, difficile da individuare. Nello specifico, si tratta di un enigma con dei dipinti, il quale richiede dei calcoli veloci per riuscire a raggiungere la stazione della metropolitana. Nel caso in cui vada tutto per il verso giusto, otterrete il progetto Firebrand Bruen e un bottino di alto livello. Tuttavia i passaggi da compiere per arrivare al risultato sperato cambiano ogni volta che si tenta l’impresa. Ecco quindi alcuni suggerimenti per riuscirvi, tratti da PC Gamer.

La prima cosa da fare è raggiungere il centro. Prendete come punto di riferimento il G6 sulla griglia della mappa, e cercate un grande edificio chiaro, con pilastri e bandiere all’esterno, e un tetto a cupola. Una volta entrati, raggiungete l’atrio che presenta una scrivania in legno. Se accanto ad essa notate un computer all’angolo e una pianta è la sala giusta. Esplorate quindi i corridoi circostanti per trovare dei dipinti. Sono sette in totale, anche se ne troverete alcuni ripetuti. Poco importa: adesso è necessario che osserviate le varie opere e vi appuntiate i dettagli, perché saranno fondamentali successivamente.

Adesso che avete memorizzato i dipinti e annotato i dettagli, tornate nell’atrio con la scrivania. Dovete adesso interagire con la tastiera sul lato sinistro. Se giocate in compagnia di amici, fateli posizionare in modo da avere sott’occhio i dipinti. Appena siete pronti, inserite il codice 2179. La stanza si riempirà di gas. Avvicinatevi quindi al computer: sullo schermo appariranno quattro immagini seguite da numeri. Ognuna di essa rappresenta una porzione dei quadri presenti in corridoio. Annotate i numeri o i simboli che compaiono velocemente su schermo, o chiedete supporto ai vostri compagni di squadra.

Con i vostri appunti, fate dei veloci calcoli per ottenere un numero a 4 cifre. Per esempio: prendete il numero contenuto nella targa del primo dipinto, e sommate o sottraete la cifra apparsa sullo schermo poc’anzi. Non lasciatevi intimorire dal fatto che i numeri comparsi siano tagliati: attraverso le forme capirete a quale cifra specifica dovete fare riferimento. Una volta ottenuto il codice, inseritelo nel computer. Se corretto, sentirete suonare un campanello, mentre sullo schermo comparirà un messaggio che vi dà l’autorizzazione a raggiungere la metropolitana.

La parte difficile è conclusa: ora siete fuori dall’aeroporto di Verdansk. Cercate un veicolo, così da potervi spostare più velocemente. In alternativa potete saltare sulla metro alla fermata Downtous Tavorsk District. È certamente il metodo più semplice, ma anche il più lungo. Arrivati alla stazione dell’aeroporto, attraversate le doppie porte ed entrate nella sala con gli schermi, i quali presentano le scritte “Verdansk Subway Authority”. Interagite con i computer per hackerare il sistema.

Arriverà così un treno che vi porterà a una stazione prima irraggiungibile: lì troverete l’equipaggiamento utile, nello specifico bottini di alto livello e scatole di rifornimento arancioni. Attraversate le doppie porte per ottenere gli schemi per il Firebrand LMG Bruen su un tavolo. Questa variante dell’arma ha un caricatore espanso e una maggiore stabilità e mobilità. Potete tornare indietro interagendo con il terminale alla stazione. Missione compiuta.