La notte di Halloween si avvicina e il mondo videoludico si appresta ad accogliere novità a tema. È il caso di Call of Duty Warzone, popolare battle-royale gratuito, e Call of Duty: Modern Warfare, per i quali ci si aspetta una ventina di skin Operatore e armi ispirate alla notte più terrificante dell'anno. In particolare, il portale CODTracker ha individuato, tra i nuovi contenuti, due speciali pacchetti: uno dedicato a Leatherface di Non aprite quella porta, e l'altro dedicato a Jigsaw, lo spietato assassino dall'inquietante maschera tratto dalla serie cinematografica Saw. Ciascun pacchetto contiene una skin Operatore e un paio di skin per armi, a cui si aggiungono pure ciondoli e adesivi. L'effetto generale è quasi spaventoso, basta dare un'occhiata alle immagini di Leatherface e Jigsaw diffuse tramite il portale americano Polygon.

C'è un motivo ben specifico se tra le skin figurano icone dell'horror cinematografico. Al di là dell'omaggio alla festa di Halloween, è probabile che la presenza di Jigsaw sia legata al reboot della serie Saw, ossia il nuovo film che in Italia prende il titolo di Spiral – L'eredità di Saw, previsto nei cinema per il 2021. Riguardo Leatherface, invece, non vi sono particolari ragioni se non sfruttare l'aura di terrore che emana uno dei simboli della cultura pop dell'horror.

C'è un però: per quanto gli indizi a riguardo siano stati scovati dal portale CODTracker nella patch rilasciata lo scorso 13 ottobre, al momento non vi è alcuna notizia ufficiale. Non si sa infatti quando queste skin a tema Halloween arriveranno sia in Call of Duty Warzone che in Modern Warfare, ma è facile aspettarsi prossimamente una comunicazione da parte di Activision e il team di sviluppo Infinity Ward che annunci i nuovi contenuti dedicati all'Operatore e alle armi, probabilmente prima del 31 ottobre stesso. Si resta dunque in attesa della conferma ufficiale prima di festeggiare, in forma videoludica, Halloween.