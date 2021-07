C’è una petizione per avere Giorgio Chiellini sulla copertina di FIFA 22 “Per onorare il nostro Capitano, Giorgio Chiellini, richiediamo che il suo leggendariamente pronunciato nasone venga posto nella copertina di Fifa 22”, così recita la raccolta firme digitale che punta a celebrare il “King Kong” della difesa nostrana, arrivata a quasi 16mila firme. Ecco i dettagli.

A cura di Lorena Rao

Kylian Mbappé sarà pure stato confermato come protagonista della copertina di FIFA 22, ma la scelta non sembra accontentare l'intera community. In seguito alla vittoria della nazionale italiana di calcio a UEFA Euro 2020, la star del momento è Giorgio Chiellini, capitano e pilastro della difesa degli Azzurri. Lo dimostra la petizione avviata nemmeno 48 ore fa su change.org, arrivata adesso a quasi 17.000 firme. "Per onorare il nostro Capitano, Giorgio Chiellini, richiediamo che il suo leggendariamente pronunciato nasone venga posto nella copertina di Fifa 22", così recita la raccolta firme digitale che punta a celebrare il "King Kong" della difesa nostrana.

Non sarebbe la prima volta di Giorgio Chiellini sulle copertine dei giochi FIFA. Il difensore ha infatti prestato il suo volto per la copertina di FIFA 10, assieme a Ronaldhino, e di FIFA 11, lì invece accompagnato da Kakà. Chissà che non riaccada in FIFA 22. A esser realisti, non si sa che impatto avrà la petizione in corso sulla scelta originaria di EA Sports, tuttavia si tratta di un omaggio spontaneo di tifosi e tifose volto a celebrare l'incredibile carriera di Giorgio Chiellini, oggi 37enne (e campione d'Europa). Proprio in occasione del campionato europeo, il difensore ha ribadito la sua grande esperienza annichilendo attaccanti del calibro di Romelu Lukaku del Belgio ed Harry Kane dell'Inghilterra.

Passando a FIFA 22, il nuovo titolo di simulazione calcistica arriverà sul mercato il prossimo 1 ottobre. Sarò disponibile per PC (via Steam e Origin), ma anche per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e Google Stadia. Si attendono conferme per la versione rivolta a Nintendo Switch. La curiosità principale risiede nel vedere la risposta di EA Sports a Konami, pronta a sfornare PES 2022 sempre per il prossimo autunno con una serie di licenze, tra cui molte legate a squadre italiane, tra le quali l'Atalanta. Ulteriori dettagli in merito al titolo di Konami arriveranno prossimamente.