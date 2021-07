Mbappé sarà di nuovo il protagonista della copertina di FIFA 22: prima di lui solo Messi e Ronaldo Kylian Mbappé è nuovamente la star di copertina di FIFA 22, il nuovo capitolo della serie calcistica di EA Sport che sarà svelato nel corso dei prossimi giorni. Un traguardo importante per l’attaccante del Paris Saint-Germain: gli unici calciatori a comparire sulla cover di FIFA per più di un’edizione sono stati Leo Messi e Cristiano Ronaldo.

A cura di Marco Paretti

Anche quest'anno sulla copertina della nuova edizione del popolare videogioco FIFA 22 ci sarà Kylian Mbappé, l'attaccante del Paris Saint-Germain che nelle ultime settimane ha fatto parlare di sé per il rigore sbagliato contro la Svizzera. Nonostante l'intoppo agli Europei di calcio Euro 2020, il giocatore ha conquistato il ruolo da protagonista della confezione del videogioco calcistico che sarà pubblicato nel corso dell'autunno. Già l'anno scorso il numero 7 francese troneggiava sulla copertina di FIFA 21, che peraltro (insieme agli altri titoli di EA Sport) aveva optato per una grafica nuova e particolare, che non è piaciuta a tutti.

Quest'anno la serie torna invece sui propri passi, forse per le critiche ricevute sul nuovo design ma anche per la possibilità di effettuare uno shooting in presenza come si faceva in passato e come, invece, nel 2020 non è stato possibile fare a causa della pandemia. Mbappé sarà quindi protagonista di una copertina più "classica" che solo in parte riprende le idee messe in pratica lo scorso anno, quando nel disegnare la nuova copertina i grafici di EA Sport hanno pensato a un approccio molto votato al lifestyle e alla fotografia editoriale.

Le tre versioni della copertina di FIFA 22

Quest'anno, pur tornando a una fotografia in grado di coprire l'intero box frontale, è rimasto in parte l'approccio lifestyle: le tre foto di Mbappé scelte per le tre varianti della cover non lo rappresentano sul campo di calcio ma sono, appunto, molto più editoriali rispetto al passato, come se puntassero ad arricchire un articolo sul giocatore. Il ritorno del giocatore sulla copertina del gioco è peraltro un successo importante per Mbappé: gli unici giocatori a comparire sulla cover di FIFA per più di un'edizione sono stati Leo Messi e Cristiano Ronaldo. L'annuncio delle nuove caratteristiche di FIFA 22 arriverà il prossimo 11 luglio, con un reveal massiccio previsto per l'EA Play del 20 luglio. Intanto le copertine svelano una parte di novità: nell'angolo appare la scritta Hypermotion Technology, una nuova tecnologia del motore di gioco, che quest'anno per la prima volta sarà pensato per le console di nuova generazione.