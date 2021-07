C’è un’emoji nascosta dentro a WhatsApp: ecco come farla apparire Quello emerso nelle ultime versioni di WhatsApp si può definire un easter egg, un piccolo riconoscimento che gli sviluppatori software inseriscono all’interno della proprie creazioni come tributo agli utenti più indaffarati nello spulciare i prodotti da cima a fondo. Nello specifico è stato introdotto in WhatsApp in concomitanza con una nuova funzione della piattaforma.

La piattaforma di messaggistica istantanea WhatsApp è una tra le app più utilizzate sul pianeta, con più di 2 miliardi di utenti attivi ogni mese. Nonostante questo, il software nasconde comunque delle funzioni e dei trucchi che in molti non conoscono: uno in particolare è stato introdotto recentemente e mostra una emoji nascosta in un luogo inaspettato.

L'easter egg di WhatsApp

Quello emerso nelle ultime versioni di WhatsApp si può tecnicamente definire un easter egg, un piccolo riconoscimento che gli sviluppatori software inseriscono all'interno delle proprie creazioni come tributo agli utenti più indaffarati nello spulciare i prodotti da cima a fondo. Nello specifico il trucco è stato introdotto in WhatsApp in concomitanza con una nuova funzione dell'app che permette agli utenti di inviare foto e video che si autodistruggono dopo essere stati visti una sola volta.

Le foto e i video effimeri

La novità rende possibile mandare contenuti effimeri che non rimangono nella memoria del telefono dei destinatari, e si attiva utilizzando un interruttore con il simbolo di un timer che da pochi giorni compare nell'interfaccia relativa all'invio dei contenuti multimediali. L'ultimo easter egg di WhatsApp è abbinato proprio a questo simbolo, che appare anche all'interno delle chat per contrassegnare i messaggi inviati in questa modalità.

L'emoji evanescente

Toccando per cinque volte di fila il simbolo di fianco ai messaggi effimeri inviati appare infatti una emoji evanescente, che rimane sullo schermo per poche frazioni di secondo prima di scomparire nel nulla: si tratta dell'emoji che zittisce con il dito davanti alla bocca – un riferimento al fatto che il contenuto in questione è privato e deve rimanere tale. Il trucco funziona solo toccando i messaggi effimeri che sono stati inviati, ma non quelli ricevuti.