Sulla piattaforma di condivisione TikTok stanno nascendo anche in Italia personaggi capaci di superare i confini dell'app e diventare noti anche come influencer presso il grande pubblico. Uno degli esempi più eclatanti è quello di Leonardo Maini Barbieri, giovane tiktoker diventato celebre in brevissimo tempo per via di una caratteristica particolare: gli abiti di lusso e lo stile di vita altolocato che sfoggia in tutti i suoi video. La fama raggiunta lo ha traghettato a tempo di record presso uno dei salotti televisivi più noti del panorama nostrano: quello di Barbara D'Urso a Pomeriggio Cinque.

Il percorso di Maini Barbieri stupisce per due motivi: la sua giovane età e la velocità con la quale è diventato famoso su TikTok. Il ragazzo in effetti ha appena 20 anni, come del resto la maggior parte degli utenti della piattaforma di condivisione. Inoltre la sua iscrizione a TikTok risale a poco più di un anno fa, il che rende il suo successo molto più rapido rispetto a quella di altri influencer che erano presenti sul social già da quando si chiamava ancora Musical.ly. Il ragazzo insomma ha conquistato mezzo milione di follower in 12 mesi – un'ascesa incredibile anche per altri colleghi che ad oggi vantano seguiti più numerosi.

Online si sono sprecate le teorie che tentano di ricostruire da dove arrivi la fortuna economica di Leonardo Maini Barbieri, tra le quali non manca chi ipotizza che sia un nobile discendente dalla casata dei Savoia. Il segreto del suo successo del resto risiede proprio nello stile di vita che conduce, che a sua volta è il risultato di due ingredienti: da una parte l'infulencer vanta un gusto e una passione innegabili per la moda e i piaceri della vita; dall'altra il suo status gli consente di sfoggiare abiti e abitudini che per la maggior parte di chi lo segue sono semplicemente inarrivabili in tutta la vita, e men che meno alla giovane età di 20 anni.

La controversia animalista

Nel suo percorso social Barbieri è già incappato in alcuni incidenti con una frangia di utenti social, l'ultimo dei quali è scaturito da una polemica sull'utilizzo di borse realizzate in pelle di coccodrillo. Il tiktoker le ha definite "un sogno", mentre per molti utenti il ruolo di influencer di Barbieri gli imporrebbe di prendere posizioni più attente ai diritti degli animali. Ne sono seguiti interventi e controinterventi che però non sembrano aver scalfito l'immagine del giovane online e offline.