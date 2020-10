Chi è Pokimane, la star di Twitch adorata dai giovani

Sulla piattaforma di streaming dedicata ai videogiocatori ha più di 6 milioni di follower, conquistati con le sue partite a League of Legendse e a Fortnite, ma non solo. La 24enne di origini canadesi e marocchine è particolarmente amata per un’ampia varietà di contenuti e per l’attenzione e l’affabilità che mostra nei confronti dei suoi spettatori.