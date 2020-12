In questi giorni di fine 2020 sulla piattaforma di condivisione TIkTok hanno iniziato ad apparire sui profili degli utenti dei badge con la dicitura 2021 che inneggiano già all'anno che sta per arrivare. Posto che l'anno che sta per chiudersi non sarà certo ricordato come uno dei più spensierati della storia, è comprensibile che in molti desiderino già guardare avanti sfoggiando lo stesso riconoscimento; fortunatamente, ottenere il badge 2021 sulla foto profilo di TikTok è decisamente semplice e per arrivarci basta seguire pochi passi.

La medaglia 2021 in effetti viene conferita in automatico da TikTok a tutti coloro che decidono di pubblicare sul proprio profilo il video riassuntivo del loro anno sulla piattaforma, che l'app può generare in automatico. La funzione annunciata nei giorni scorsi mette insieme le statistiche più significative dei singoli profili che appartengono a chi partecipa all'iniziativa; da questi dati viene creata una clip personalizzata condivisibile sulle stesse pagine di TikTok. Dalla data di iscrizione ai brani più ascoltati, passando per i video con più apprezzamenti e per molte altre informazioni — questi elementi finiscono tutti all'interno delle clip che centinaia di migliaia di persone stanno caricando online da giorni.

Tra i motivi dietro al successo dell'iniziativa c'è innanzitutto la volontà di condivisione di parecchi utenti, ma non solo; una parte la gioca sicuramente la possibilità di ottenere una medaglia in più da sfoggiare accanto alla propria foto profilo. Al termine della procedura di pubblicazione della clip infatti è la stessa app a conferire il badge, che poi gli utenti possono decidere se mostrare o nascondere visitando le impostazioni del proprio account. Se per caso dopo la pubblicazione del video l'assegnazione automatica non dovesse andare a buon fine, le impostazioni dell'account sono proprio la sezione dell'app da visitare — per verificare che l'interruttore per mostrare la medaglia sia attivato.