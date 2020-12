La piattaforma di condivisione video cinese TikTok è già scesa ampiamente nel dettaglio di quali siano le clip virali e perfino le tendenze che hanno caratterizzato questo 2020 che sta per chiudersi; a partire da questi giorni però all'interno dell'app sarà possibile fare un tour di ciò che ha interessato di più i singoli utenti e dei loro video più seguiti e apprezzati nel corso degli ultimi mesi. La nuova funzionalità è stata battezzata Il tuo 2020 su TikTok e farà capolino nelle versioni per iOS e Android dell'app.

TikTok è un'app relativamente giovane nel panorama delle piattaforme di condivisione per smartphone e finora non disponeva ancora di alcuna funzionalità per mettere a disposizione degli utenti una panoramica dei loro mesi trascorsi all'interno del portale. Fino a oggi fa gli iscritti si sono rivolti ad app pubblicate da altre aziende per avere lo stesso tipo di analisi: queste soluzioni di compromesso fanno il conteggio dei video più apprezzati e ne realizzano una clip riassuntiva da poter pubblicare su TikTok o su altri social, ma la novità proposta dagli sviluppatori originali dell'app può contare su tutti i dati delle visualizzazioni generati e raccolti all'interno della piattaforma.

Come creare il video del tuo 2020 su TikTok

La nuova funzionalità si annuncerà con un avviso che apparirà nella schermata dei Per Te e genera automaticamente una clip video personalizzata che raduna le statistiche più interessanti dell'anno trascorso da ogni singolo utente sulla piattaforma: dagli effetti e dai filtri più utilizzati alle tracce audio preferite, passando ovviamente per i video più amati degli altri creator e per le proprie clip che il pubblico degli iscritti ha particolarmente apprezzato. Il video è già pronto per essere ricondiviso proprio su TikTok, cosa che in poche ore hanno già iniziato a fare in molti: i video pubblicati con l'hashtag in inglese dedicato all'iniziativa #YearOnTikTok, hanno già totalizzato collettivamente più di 6 miliardi di visualizzazioni.