Com’è la grafica della nuova edizione di GTA III, Vice City e San Andreas La riedizione del trittico di Grand Theft Auto composto da GTA III, Vice City e San Andreas si mostra finalmente in video, permettendoci di scoprire l’aspetto visivo della remaster di alcuni dei titoli più apprezzati della serie. Alla base c’è un nuovo sistema di illuminazione e l’utilizzo del motore grafico Unreal Engine.

A cura di Marco Paretti

Ora sappiamo come saranno le nuove versioni del trittico più famoso della serie Grand Theft Auto, che tutti conosciamo come GTA. Rockstar Games ha infatti pubblicato il primo trailer della remaster della trilogia che includerà GTA III, Vice City e San Andreas annunciata poche settimane fa. Si tratta di un unico contenitore che al suo interno proporrà le versioni rimasterizzate e migliorate dei tre classici, disponibili su console di vecchia e nuova generazione ma anche, in forma limitata, sui servizi in abbonamento di PlayStation e Xbox.

Dal trailer rilasciato dagli sviluppatori si può notare come il lavoro di rifacimento del look dei tre giochi sia piuttosto approfondito: stiamo comunque parlando di una serie uscita su PlayStation 2 e che ora viene ripubblicata su console in 4K. Per arrivare a questo risultato gli sviluppatori hanno utilizzato il motore grafico Unreal Engine e ricostruito completamente il sistema di illuminazione per rinnovare a tutto tondo praticamente ogni elemento dei titoli, dalle ombre al meteo, passando per riflessi e modelli di personaggi e veicoli.

Il risultato è una grafica semplice ma molto saturata, che ben si presta ai mood dei giochi, soprattutto nel caso di Vice City. Sono stati migliorati anche elementi come la risoluzione delle texture, la composizione delle superfici e la distanza alla quale viene renderizzato il mondo di gioco. Il metodo di controllo, invece, è stato ripensato avvicinandolo a quello di GTA V, anche per restituire una sensazione di freschezza nei comandi. Restano da valutare elementi come la fisica e il modello di guida, che comunque restano ancorati agli standard dell'era PlayStation 2. La trilogia sarà disponibile a prezzo pieno oppure in abbonamento per gli utenti di Xbox Games Pass e PlayStation Now, ma in questi ultimi due casi i titoli a disposizione non saranno tutti. Nel caso di Xbox, gli abbonati potranno accedere a GTA San Andreas, mentre su PlayStation gli iscritti potranno giocare gratis a GTA III. Il rilascio è previsto per il prossimo 7 dicembre.