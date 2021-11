Come ottenere l’armatura da samurai in Halo Infinite La partecipazione all’evento a tempo di Halo Infinite, Fracture Tenrai, è fondamentale per ottenere ghiotte ricompense, tra cui pezzi della corazza Yoroi, la particolare armatura in stile samurai.

A cura di Lorena Rao

Halo Infinite ha inaugurato il suo primo evento a tempo limitato per la modalità multiplayer, la cui versione beta è già disponibile gratuitamente da diversi giorni. Tale evento prende il nome di Fracture Tenrai e si struttura come una sorta di mini Battle Pass, in cui occorre superare 30 livelli. Per farlo, bisogna completare le sfide settimanali caratterizzate da una mostrina colorata d'arancione nell'apposita schermata all'interno della modalità a tempo Fracture: Tenrai – Fiesta.

Per dare la possibilità a tutti di partecipare, l'evento verrà suddiviso in più settimane. La prima ha avuto inizio lo scorso 23 novembre alle ore 19 e avrà fine il prossimo 29 novembre 2021. Le altre due invece sono previste dal 4 al 10 gennaio 2022 e dall'1 al 7 febbraio 2022. La partecipazione a Fracture Tenrai è fondamentale per ottenere ghiotte ricompense, tra cui pezzi della corazza Yoroi, la particolare armatura in stile samurai. Ecco nel dettaglio tutti i premi ottenibili per livello:

Riflesso di Torii (Sfondo epico) – Livello 1

Cambio sfida (Consumabile comune) – Livello 2

Contributo Punti Esperienza (Consumabile comune) – Livello 3

Samurai (Targa identificativa rara) – Livello 4

Yoroi (Nucleo corazza leggendario) – Livello 5

Cambio sfida (Consumabile comune) – Livello 6

Contributo Punti Esperienza (Consumabile comune) – Livello 7

Contributo Punti Esperienza (Consumabile comune) – Livello 8

Samurai (Emblema veicolo raro) – Livello 9

Guardiano (Spallaccio sinistro leggendario) – Livello 10

Cambio sfida (Consumabile comune) Livello 11

Contributo Punti Esperienza (Consumabile comune) – Livello 12

Contributo Punti Esperienza (Consumabile comune) – Livello 13

Samurai (Emblema corazza raro) – Livello 14

Guardiano (Spallaccio destro leggendario) – Livello 15

Cambio sfida (Consumabile comune) – Livello 16

Contributo Punti Esperienza (Consumabile comune) – Livello 17

Contributo Punti Esperienza (Consumabile comune) – Livello 18

Samurai (Emblema arma raro) – Livello 19

Il Diavolo di Sol (Livrea arma leggendaria per Fucile d'assalto MA40) – Livello 20

Cambio sfida (Consumabile comune) – Livello 21

Contributo Punti Esperienza (Consumabile comune) – Livello 22

Contributo Punti Esperienza (Consumabile comune) – Livello 23

Cielo Sussurrato (Livrea arma epica per Pistola MK50) – Livello 24

Yokai (Casco leggendario) – Livello 25

Cambio sfida (Consumabile comune) – Livello 26

Contributo Punti Esperienza (Consumabile comune) – Livello 27

Cielo Sussurrato (Livrea arma epica per Fucile da battaglia BR75) – Livello 28

Filtro fiori primaverili (Accessorio casco leggendario) – Livello 29

Cintura dello spadaccino (Accessorio portaoggetti leggendario) – Livello 30

Un ottimo modo per riprendere la mano coi ritmi da sparatutto di Halo, dopo sei anni di assenza dal mercato videoludico. L'impatto infatti può non essere dei migliori, specie con il multiplayer, per cui potrebbero essere utili alcuni consigli per potersi muovere con agilità all'interno della modalità, che, come detto sopra, al momento è disponibile gratuitamente in versione beta. Halo Infinite vedrà la luce definitiva il prossimo 8 dicembre su Xbox One, Xbox Series X|S e PC con sistema operativo Windows, riportando alla ribalta l'epopea dell'iconico Master Chief.