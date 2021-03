Uno degli elementi essenziali per progredire in Valheim, il videogioco sui vichinghi giocato da quasi 3 milioni di utenti, sono le armi. Solo con un equipaggiamento adeguato è possibile progredire nel titolo sviluppato da Iron Gate Studios, altrimenti si diventa facile vittima di nemici che via via diventano sempre più ostici. Solitamente, per migliorare il proprio set di armi, è necessario raccogliere le risorse richieste per poterle creare tramite crafting. È comunque possibile ottenere valido equipaggiamento, per lo più frecce, anche tramite saccheggio. Ecco una pratica lista con le migliori armi presenti in Valheim.

Le migliori armi a una mano

In Valheim le armi a una mano rappresentano un'ottima soluzione per chi vuole dedicarsi anche alla difesa. Tale equipaggiamento consente infatti di tenere nella mano libera uno scudo utile per parare gli attacchi nemici. Azione che si rivela particolarmente utile contro avversari letali come i Deathsquito. In termini di danni assoluti, l'arma a una mano migliore è la mazza Porcupine. Parlando di numeri, permette di fare 95 danni: 50 di tipo contundente e 45 di tipo perforante. Per poterla ottenere sono necessari 5 pezzi di legno pregiato, 20 unità di ferro, 5 aghi e 10 fili di lino. La fucina deve essere invece di livello 4.

Più semplice è creare la Frostner, che resta comunque un'arma molto potente. Si tratta di una mazza che permette di causare 95 danni, di cui 35 contundenti, 40 di tipo gelo e 20 di tipo spirituale. Inoltre consente di rallentare gli attacchi nemici e alterare la loro resistenza. Per ottenere la Frostner bisogna aver ucciso Bonemass e, dopo aver trovato il commerciante, consegnargli 10 pezzi di corteccia antica, 30 pezzi d'argento, 5 unità di carne di Ymir e 5 ghiandole gelate.

I migliori scudi

A parlare degli scudi più potenti di Valheim, è impossibile non citare il Black Metal Shield e il Tower Shield. Il primo è uno scudo rotondo che ha un valore di 90 per il bloccare, 60 invece per parare. Il Tower Shield invece non permette la parata, ma rispetto al precedente è uno scudo con 105 di blocco. Gli scudi rotondi sono preferibili proprio per la possibilità di parare gli attacchi nemici, anche se si tratta di un'azione che richiede una certa padronanza dei comandi.

La migliore arma a due mani

Senza girarci troppo intorno, la migliore arma a due mani presente in Valheim sembra essere è l'Atgeir Blackmetal. Ha un danno sbalorditivo di 105, anche se esclusivamente di tipo perforante. La peculiarità principale dell'arma è il suo attacco speciale, che consente di fare danni ad area e contraccolpo. Per averla occorrono 10 legni pregiati, 5 fili di lino e 30 metalli neri. Questi ultimi sono ottenibili solo tramite l'altoforno dopo aver sconfitto il quarto boss, Moder.

Il miglior arco

Il miglior arco di Valheim in questo momento è il Draugr Fang. Caratterizzato da un misterioso bagliore verde, permette di fare 52 danni, di cui 47 di tipo perforante e 5 di tipo velenoso. Ecco le risorse fondamentali per poterlo creare: 10 cortecce antiche, due pelli di cervo, e 10 unità di fanghiglia. Quest'ultima la si può trovare arrampicandosi sugli alberi o estraendola dalle paludi.

Le migliori frecce

In realtà è difficile parlare delle "migliori frecce", in Valheim. Questo perché nel gioco di Iron Gate Studios la loro efficacia dipende dalla singola situazione. Le diverse tipologie di frecce presentano infatti delle specializzazioni che possono essere utili o meno a seconda delle resistenze dei nemici incontrati. A dover comunque trovare le migliori di questa tipologia di armi, è obbligatorio citare le frecce avvelenate e quelle congelate. Entrambe offrono 78 di anni. Anche le frecce argentate sono impressionanti, perché assorbono la resistenza nemica come la mazza Frostner e consentono di fare danni del valore di 72. Tali frecce possono essere saccheggiate, come detto nell'introduzione, oppure possono create, come la maggior parte delle armi di Valheim.