Il nuovo videogioco del momento è Valheim. Si tratta di un survival con componenti ruolistiche da GdR (gioco di ruolo) che nelle ultime settimane ha conquistato giocatori e giocatrici PC sulla piattaforma digitale Steam. In sole due settimane dal lancio, avvenuto lo scorso 2 febbraio, il titolo ispirato alla mitologia norrena è stato acquistato da oltre 2 milioni di utenti. Un risultato totalmente inaspettato per il neonato team di sviluppo svedese, Iron Gate Studios, composto da sole cinque persone. "Avevamo la sensazione che [Valheim] avrebbe venduto abbastanza bene, almeno per sostenerci. Ma arrivare a un milione di utenti, ora due milioni, è qualcosa che non avremmo mai potuto immaginare", ha così commentato Henrik Törnqvist, co-fondatore di Iron Gate Studios, in occasione dell'intervista tenuta da Christopher Livingston del portale PC Gamer.

Tale situazione può ricordare quella vissuta da InnerSloth, team di sviluppo americano noto per Among Us, il fenomeno culturale del 2020. Passato in sordina dopo la pubblicazione del 2018, il gioco sulle deduzioni sociali è poi esploso due anni dopo grazie alla visibilità data da streamer e content creator. Una popolarità che nel mese di novembre scorso ha portato quasi mezzo miliardo di utenti giocanti su Among Us. Un risultato certamente non atteso dai soli tre giovani membri di InnerSloth, da pochi mesi arrivati a quattro membri, con l'arrivo di Victoria Train come Community Director.

Con la soglia dei 3 milioni di utenti vicina, anche Iron Gate Studios aumenterà i propri dipendenti. Lo ha dichiarato lo stesso Törnqvist durante l'intervista sopramenzionata. Un passo necessario, perché il lavoro su Valheim non è più gestibile con sole cinque persone. La mole di lavoro cui sono soggetti i team di sviluppo cambia in base al numero di dipendente e dal budget a disposizione, ma il tema in generale resta piuttosto caldo tra gli addetti ai lavori, tra fenomeni di crunch e formazione dell'hype, ossia innescare grosse aspettative tra il pubblico.