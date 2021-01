Le nuove funzionalità attese in Among Us sono note oramai da diverse settimane. Si sa che il team di sviluppo InnerSloth è al lavoro sulla nuova mappa The Airship, presentata lo scorso 10 dicembre in occasione dei The Game Awards, ma anche su nuove localizzazioni e un nuovo sistema di account. Tutte caratteristiche interessanti, di cui però non si ha nemmeno una data specifica di pubblicazione. Di conseguenza, per sedare le domande sempre più numerose di giocatrici e giocatori, il team di sviluppo ha pubblicato un lungo post sul proprio blog ufficiale per spiegare le motivazioni dietro questo lungo periodo di silenzio.

"Among Us ha guadagnato una popolarità incredibile nel 2020 che non ci aspettavamo, e questo ha significato MOLTI cambiamenti per noi. Non vogliamo immergervi in cose organizzative, ma non solo siamo tornati a lavorare su Among Us dopo aver pensato che fosse finito, ma ci siamo dovuti concentrare sul gioco in maniera sostenibile". Queste parole sono di Victoria Tran, new entry presso InnerSloth come ruolo di community director, e lasciano comprendere la mole di lavoro che deve affrontare il team di sviluppo.

Ricordiamo infatti che Among Us è un gioco pubblicato nel 2018, il cui successo è poi esploso improvvisamente nel corso del 2020, dopo che diversi streamer e content creator lo hanno reso un trend nelle piattaforme di video e streaming (Twitch e YouTube). Un ribaltamento incredibile, che ha reso Among Us un vero e proprio fenomeno culturale, a tal punto che nel mese di novembre è stato giocato da quasi mezzo miliardo di persone. Tale situazione lascia ben intendere la quantità di tempo e risorse richiesto dallo sviluppo che riguarda un team composto da soli quattro membri (la già citata Victoria Train, Forest Willard, Marcus Bromander e Amy Liu).

Bisogna quindi aspettare per avere le nuove funzionalità in Among Us, ma il post di InnerSloth lascia intendere che presto arriveranno dettagli più concreti. Verranno pubblicate gradualmente le informazioni e le date dei futuri aggiornamenti che riguardano il gioco. Al momento massima priorità è dato al sistema di moderazione. Intanto Among Us è da poco approdato anche nel mondo console: da dicembre è possibile sfidare gli amici nel ruolo di crewmates o impostori su Nintendo Switch. Nel corso del 2021 Among Us è previsto anche su Xbox Series X|S.