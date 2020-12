Among Us continua a macinare record da capogiro. Secondo l' ultima indagine di SuperData, il titolo sviluppato da InnerSloth ha registrato quasi mezzo miliardo di utenti sui dispositivi mobile nel mese di novembre, superando capisaldi come Pokémon GO e Candy Crush Saga. Among Us divena quindi il gioco più popolare su mobile per numero di utenti attivi al mese. Un successo sempre più inaspettato per i quattro giovani (Forest W., Marcus B., Amy L., Victoria T.) che hanno dato i natali al celebre gioco sulle deduzioni sociali. Secondo i numeri diffusi da SuperData, vuol dire che ciascun sviluppatore/sviluppatrice del team lavora per 125 milioni di utenti.

In un'email inviata al portale The Verge, Carter Rogers, Principal Analyst di SuperData, ha affermato che il gioco più popolare dopo Among Us, ha registrato "solo" 300 milioni di utenti attivi al mese. Cartert Rogers ha inoltre aggiunto che, per compiere questa indagine, è stato tenuto conto di "dati sui punti vendita e sugli eventi di editori, sviluppatori e fornitori di servizi di pagamento". Ecco perché l'arrivo di Among Us su Nintendo Switch, risalente allo scorso 15 dicembre, non viene preso in considerazione: troppo recente come evento per avere un impatto immediato sul mercato.

I risultati dell'indagine su Among Us aprono però un'importante riflessione sul mercato mobile. Infatti, del mezzo miliardo di utenti attivi a novembre, solo il 3% proviene da PC. Il resto dei giocatori viene da smartphone e tablet. A tal proposito, occorre specificare che Among Us è disponibile gratuitamente solo sui dispositivi mobile, mentre su Steam e Nintendo Switch costa 4,99 euro. Non una cifra spropositata, ma tale differenza dimostra che il pubblico dei cosiddetti mobile games sia molto più grande di quello tradizionale che gioca su PC e console. Intanto, per il 2021, si attende l'arrivo di Among Us pure sulle console Microsoft (Xbox One e Xbox Series X|S), il che potrebbe portare a una variazione dei dati del titolo per le future indagini.