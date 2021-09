Con TikTok Shopping potrai vendere prodotti direttamente su TikTok Poco dopo aver annunciato il raggiungimento di un miliardo di utenti attivi, TikTok ha presentato una serie di strumenti che permetteranno a brand, esercizi commerciali, professionisti, creator e aziende di vendere prodotti e servizi, senza bisogno che i clienti lascino l’app per fare acquisti.

A cura di Lorenzo Longhitano

In concomitanza con il raggiungimento del traguardo di 1 miliardo di utenti attivi sull'app, TikTok ha deciso di cambiare marcia e accelerare la sua transizione in piattaforma dedicata anche all'ecommerce. Lo hanno raccontato gli stessi gestori nel corso del TikTok World, evento dedicato ai creator e alle aziende attivi sulla piattaforma durante il quale il gruppo ha presentato TikTok Shopping, una collezione di strumenti che aiuteranno queste categorie a proporre e vendere prodotti al pubblico che frequenta l'app.

Le novità di TikTok Shopping

I gestori di TikTok definiscono la novità in arrivo come "una suite di soluzioni, funzioni e strumenti pubblicitari" pensata per mettere in contatto in modo più facile ed efficace brand e creator con i potenziali clienti. Chi desidera vendere prodotti attraverso l'app potrà allestire vetrine e gestire aspetti come evasione dell'ordine e spedizione, il tutto dall'interno dell'app; chi preferisce lasciare l'onere della gestione a piattaforme terze potrà integrare l'esperienza con Shopify, Square, Ecwid, PrestaShop mentre Wix, SHOPLINE, OpenCart e Base; i prodotti in vendita potranno essere evidenziati direttamente nei video e nelle dirette dove potranno essere utilizzati link che, se toccati, portano direttamente alla pagina per l'acquisto; nelle inserzioni potranno infine essere incluse schede personalizzate e sfogliabili dei prodotti che vengono proposti agli spettatori, mentre le inserzioni stesse potranno essere diffuse in modo diverso a differenti tipologie di spettatore, basandosi sugli interessi rilevati da TikTok.

Cosa cambia per gli utenti di TikTok

A fronte di queste novità dedicate ai brand, agli esercizi commerciali, ai fornitori di servizi e ai creator interessati a mettere in vendita il proprio merchandising, l'esperienza di TikTok per il miliardo di utenti comuni è destinata a cambiare. La piattaforma sta trasformandosi in un luogo dove poter acquistare prodotti e servizi senza lasciare l'app principale, ma non solo: in modo simile a quanto avviene su Instagram e Facebook, le inserzioni dei commercianti si faranno più precise e tarate sui gusti espressi all'interno della piattaforma.