Cosa dice la canzone dei tiktok con la gente che balla davanti al cibo La formula alla base delle ultime clip virali su TikTok è sempre la stessa, e molto spesso prevede che i protagonisti versino delle salse sopra alla pietanza inquadrata insieme a loro prima di darsi alle danze; il brano che utilizzano come sottofondo musicale però non è particolarmente adatto al contesto, e anzi è una canzone dal linguaggio decisamente colorito.

Nelle ultime settimane ai frequentatori di TikTok è capitato sicuramente di imbattersi in un tipo di ballo particolare, in cui gli autori si esibiscono davanti a del cibo con una canzone in lingua straniera dal ritmo particolarmente aggressivo.

La canzone dei tiktok virali

L'origine della tendenza di TikTok ormai è nota: a rendere popolare questa tipologia di video i cui autori rovesciano salse davanti al cibo e poi ballano è stato il tiktoker canadese John McGinnis, che dopo mesi passati a proporre contenuti culinari di vario tipo ha inavvertitamente dato vita a un fenomeno virale che ha investito in pieno la piattaforma di condivisione, con centinaia di migliaia di video e centinaia di milioni di visualizzazioni totali. Uno dei possibili segreti dietro al successo di questi tiktok è proprio l'aspetto musicale, che si poggia sul brano Я буду ебать, realizzato del rapper russo Moreart.

Cosa dice il testo

Traducibile con "Farò sesso" o "Scoperò", il titolo della canzone chiarisce anche la tipologia del contenuto espresso dall'autore. I tiktok che si basano sul brano iniziano tutti con i primi secondi della parte introduttiva, sincronizzando la parte di ballo dei protagonisti con l'inizio della base musicale e del testo, nel quale l'autore parte affermando in slang che "scoperà e finirà come in una gang-bang", e che "le putt*ne conoscono il suo slang e il suo stile". Il brano insomma contrasta fortemente con il tono dei tiktok che lo utilizzano, probabilmente perché gli autori dei primi video virali non si sono particolarmente curati del significato della canzone, e sono poi stati seguiti a ruota dagli altri tiktoker che si sono accodati al fenomeno.