Sulla piattaforma di condivisione video TikTok spesso accade che gli algoritmi che decidono cosa mostrare agli utenti proiettino verso la fama personaggi che per primi non si aspettavano nulla di simile. Il caso di Nathan Apodaca è da manuale al riguardo: il tiktoker 37enne residente negli Stati Uniti si è trasformato nella celebrità del momento dopo aver girato un breve video nel quale si recava semplicemente al lavoro sulla sua tavola da skateboard, accumulando decine di milioni di visualizzazioni e dando una spinta promozionale involontaria sia al succo di frutta che stava sorseggiando, sia al brano che ha utilizzato come colonna sonora del TikTok.

Chi è Nathan Apodaca

Tra le testate che si sono interessate alla storia del tiktoker del momento c'è anche la statuniense Npr, che ha intervistato Apodaca ricostruendo le origini del suo video arrivando a raccontare come è arrivato a girarlo. L'uomo vive con due figli nell'Idaho, dove lavora da 20 anni come magazziniere in un'azienda di patate. La giornata che ha cambiato la vita del neo influencer era in realtà iniziata in modo tutt'altro che fortunato, ovvero con un guasto all'auto che stava guidando per recarsi al lavoro: rimasto fermo in autostrada con la batteria in panne, Apodaca ha semplicemente deciso che non avrebbe chiesto a un passante di aiutarlo con i cavi ma che si sarebbe recato al lavoro sul longboard che custodiva nel portabagagli.

Il video che ne è derivato è quello che ormai chiunque ha visto su TikTok e che ha avuto un effetto positivo imprevisto sui due co-protagonisti della clip: il succo di frutta che l'uomo beve con tranquillità nel suo tragitto e la canzone che fa da colonna sonora al TikTok. Il produttore della bevanda ha deciso di ringraziare Apodaca per aver messo la bibita davanti agli occhi di milioni di persone in pochi giorni, regalandogli un pick-up nuovo di zecca; il brano, Dreams dei Fleetwood Mac, ha conosciuto una popolarità inedita negli ultimi decenni: uscito nel 1977, è tornato nelle classifiche di vendita statunitensi triplicando le vendite e non è mai stato così richiesto su Spotify.

Cosa fa oggi Apodaca

Per quel che riguarda Nathan Apodaca, secondo quanto riferito da Npr la sua esistenza ancora non è cambiata definitivamente, ma potrebbe farlo a breve. L'uomo a oggi conserva ancora il suo lavoro, ma si è preso un paio di settimane di aspettativa dal lavoro e ha assunto un agente che dovrebbe aiutarlo a gestire l'incredibile quantitativo di attenzione mediatica del quale è oggetto in queste settimane.