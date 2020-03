Parte del successo della piattaforma di condivisione video TikTok è la sua impostazione basata sulla promozione di video virali e sfide — contenuti dal taglio particolare che vengono poi imitati da un gran numero di utenti fino a diventare in alcuni casi veri e prpopri fenomeni di massa, che oltrepassano i confini dell'app per coinvolgere anche chi normalmente non la utilizza. L'ultimo esempio eclatante è la sfida Flip the Switch, una coreografia decisamente semplice che però ha catturato l'attenzione di un numero spropositato di persone, ammassando circa 700 milioni di visualizzazioni totali, apparizioni in televisione e riproposizioni da parte di celebrità come Jennifer Lopez, per poi ritornare allo stesso Drake.

Cos'è la Flip the Switch Challenge

Come molti dei video su TikTok la Flip the Switch Challenge è una coreografia basata su una canzone, anche se dal punto di vista tecnico di coreografico ha molto poco. Dopo pochi secondi di ballo, i due protagonisti del video devono semplicemente scambiarsi di posto — il tutto sulle note della canzone Nonstop di Drake del 2018. Quel che rende speciale la challenge è che il movimento di scambio si basa su un taglio nel montaggio del video: un momento di interruzione delle riprese durante il quale i due protagonisti hanno tutto il tempo per cambiarsi di posizione e in alcuni casi scambiarsi perfino i vestiti. Lo scambio dev'essere perfettamente sincronizzato con il momento in cui Drake parte con il cantato con le parole "Look, I just flipped a switch, flipped, flipped". Nel video che ne risulta, il momento di scambio risulta istantaneo, e la coppia termina il balletto con la coreografia scelta.

La storia e il segreto del suo successo

La ricetta da seguire è estremamente semplice (TikTok include al suo interno gli strumenti per realizzare questi video) e il risultato abbastanza accattivante e flessibile da essere stato preso a ispirazione per una miriade di variazioni sullo stesso tema da parte di migliaia di utenti. A contribuire al diffondersi iniziale della challenge però potrebbe anche essere stato un altro elemento: il profilo TikTok dal quale è partita, che secondo Time sarebbe l'account di coppia di Bella e Dallin Lambert — due TikToker già abbastanza seguiti. Gli algoritmi della piattaforma potrebbero aver promosso il video ritenendolo un contenuto valido, e proiettandolo così ovunque fino a scatenarne una vera e propria mania tra gli utenti.